إصابات في جمعة "الوحدة طريق الانتصار" شرق غزة

غزة- وطن: أصيب عشرات المواطنين بالرصاص الحي والاختناق جراء اعتداء قوات الاحتلال على المشاركين في المسيرات السلمية في غزة، والتي جاءت تحت عنوان جمعة "الوحدة طريق الانتصار".

وأفادت مصادر طبية بأن قوات الاحتلال المتمركزة على مقربة من السياج الفاصل، فتحت نيران أسلحتها وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع صوب المواطنين المتظاهرين سلميا شرق مدينة غزة ومخيم البريج وسط القطاع وجباليا شماله، ما أدى إلى إصابة مواطنين بأعيرة نارية في قدميهما وثالث بقنبلة غاز في عينه والعشرات بالاختناق.

كما واصيب مواطنين برصاص الاحتلال في منطقة "ملكة" شرق مدينة غزة، عقب إطلاق قوات الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الغاز على مجموعات من المواطنين، الذين توافدوا إلى شرق المدينة.

وأصيب مواطن آخر بالرصاص الحي شرق بلدة جباليا، شمال قطاع غزة، خلال مهاجمة قوات الاحتلال للمشاركين في مسيرة سلمية شرق البلدة بالرصاص وبقنابل الغاز.

وتوافد المئات من المواطنين إلى المناطق الحدودية شرق القطاع للمشاركة في مسيرات العودة التي تتواصل للأسبوع الثالث والأربعين على التوالي.