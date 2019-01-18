بيت لحم تحتفل بعيد الميلاد وفق التقويم الأرمني

بيت لحم- وطن: انطلقت احتفالات الكنيسة الأرمنية الأرثوذكسية، اليوم الجمعة، بعيدي الميلاد المجيد، والغطاس حسب التقويم الأرمني.

ووصل إلى مدينة بيت لحم العشرات من أبناء الطائفة الأرمنية خاصة من القدس، للاحتفال في ساحة كنيسة المهد واستقبال البطريرك نورهان مانوغيان، بطريرك الأرمن الأرثوذكسي في القدس والديار المقدسة والأردن وللمشاركة في قداس منتصف الليل.

بدوره، أشار مدير عام شرطة محافظة بيت لحم العقيد الحقوقي علاء الشلبي إلى وضع خطة عمل أعدت بالتنسيق والتعاون مع كبار رجال الدين في الطائفة الأرمينية، حيث تم تقسيم محيط ساحة المهد وشارع العمل الكاثوليكي إلى قواطع، وسيتم وضع حواجز لإغلاق المداخل والطرق الفرعية المؤدية إلى ساحة المهد أمام حركة المركبات الخاصة والعمومية، باستثناء مركبات الأمن والطوارئ فقط وقت مرور الموكب.