المحررة لمى البكري لـوطن: ضعف التضامن مع الأسيرات جعل الاحتلال يستفرد بهنّ

رام الله- وطن: قالت الأسيرة المحررة لمى البكري، اليوم الجمعة، إن ضعف التضامن الشعبي والرسمي مع قضية الأسيرات، جعل الاحتلال يستفرد بهنّ، ويفرض عليهن العقوبات دون اكتراث.

وأوضحت البكري خلال حديثها مع وطن أن الاحتلال يتعمد التنغيص على الأسيرات بكافة الطرق، وخاصة أن التضامن مع قضية الأسيرات شبه معدوم.

وتحررت البكري (18 عاماً) في منتصف كانون الثاني الجاري، بعد اعتقال استمر 3 أعوام، حيث اعتقلها الاحتلال من الخليل بعد اطلاق الرصاص عليها وإصابتها في القدم، أثناء توجهها لمنزل جدها، مما تسبب بإصابتها بعجز في القدم وتهتك في أعصابها.

وأشارت أن اضراب الأسيرات الأخير وامتناعهنّ عن الخروج في "الفورة" رفضاً لنصب كاميرات المراقبة في الساحة المخصصة "للفورة" لم يحظَ بنجاح، لأنه لم يلقَ تضامن واهتمام رسمي وشعبي.

وحول واقع الأسيرات، قالت البكري إن الاحتلال يفرض عقوبات على الأسيرات لأتفه الأسباب كالركض في الساحة، في إمعان واضح منه للتنغيص عليهن.

وطالبت المجتمع الفلسطيني كافة بالوقوف الى جانب قضية الأسرى والأسيرات، خاصة وأن بعضهنّ يعانين من أمراض وبحاجة لتلقي علاج ولكن الاحتلال يماطل في ذلك.

وتنقلت البكري بين سجن "الشارون والدامون"، وأعربت عن قلقها على الأسيرة اسرائ الجعابيص التي تعاني بشكل مستمر من حالتها الصحية، وكذلك الأسيرة صفاء أو اسنينة، ويماطل الاحتلال من اجراء عمليات جراحية لهن.