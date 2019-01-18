توقيع مذكرة تفاهم بين إتحاد جمعيات المزارعين الفلسطينيين والمؤسسة الفلسطينية للإقراض الزراعي

رام الله- وطن: جرى أمس الخميس، توقيع مذكرة تفاهم بين المؤسسة الفلسطينية للإقراض الزراعي ممثلة بعطوفة وكيل وزارة الزراعة المهندس عبد الله لحلوح وإتحاد جمعيات المزارعين الفلسطينيين ممثلة برئيسها رأفت خندقجي.

وتضمنت المذكرة برنامجاً لبناء قدرات المؤسسة الفلسطينية للإقراض الزراعي من خلال تقديم المساعدة التقنية والإعلامية لها، بهدف توفير ركيزة قوية ومستقبلية للبدء بتقديم قروض زراعية للمزارعين هذا العام.

وتأتي ضمن مشروع التطوير العادل للانتاج الزراعي وانظمة السوق في الاراضي الفلسطينية المحتلة الممول من قبل الوكالة السويدية للتعاون الانمائي الدولي من خلال منظمة اوكسفام.