فيديو وصور| الاحتلال يعتدي على النساء خلال اعتقال الفتى طارق اشتيوي في كفر قدوم

قلقيلية- وطن: اعتدى جنود الاحتلال، بعد عصر اليوم الجمعة على نساء خلال تصديهنّ لمحاولة اعتقال فتى من بلدة كفر قدوم شرق قلقيلية.

وأوضح فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، اعتداء قوات الاحتلال على نساء خلال اعتقال فتى، حاولنّ تخليصه من بين أيدي جنود الاحتلال.

وأشارت مصادر محلية أن جنود الاحتلال اقتحموا منزل المواطن حكمت شتيوي واعتقلوا نجله طارق، خلال مداهمات في البلدة التي تشهد يوم الجمعة مسيرة أسبوعية ضد الاستيطان والجدار.

وأضافت أن جنود الاحتلال اعتلوا أسطح عدد من المنازل خلال المواجهات.