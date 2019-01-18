بروكسل: غنيم يترأس اجتماع اللجنة الفتية لبرنامج تحلية المياه

رام الله- وطن: جدد رئيس سلطة المياه، م. مازن غنيم، اليوم الجمعة، مطالبته الدول والمؤسسات الداعمة، باستمرار دعم برنامج تحلية المياه المركزية في قطاع غزة، باعتباره برنامجا متكاملا.

جاءت مطالبات الوزير غنيم، خلال ترأسه الاجتماع الفني لبرنامج تحلية المياه المركزي في قطاع غزة، الذي يعقد في العاصمة البلجيكية بروكسل، بحضور مايكل كولر، مدير عام حسن الجوار في الاتحاد الاوروبي، البنك الاسلامي للتنمية، صندوق التنمية الكويتي، الاتحاد الاوروبي، البنك الدولي، بنك الاستثمار الاوروبي ، الاتحاد من اجل المتوسط، واللجنة الرباعية.

ويناقش الاجتماع مراحل البرنامح، من حيث توفير الطاقة لتشغيله، والمخططات للمحطة المركزية، والمواضيع التقنية الخاصة للبرنامج الحيوي.

وقال الوزير غنيم: بدأت سلطة المياه بالخطوات العملية اللازمة لتنفيذ برنامج المحطة المركزية في غزة، وهو المشروع المائي الأكبر في فلسطين، والذي يعتبر خياراً استراتيجيا لحل مشكلة استنزاف الخزان الجوفي، وتلوث المياه في قطاع غزة، حيث باشرت سلطة المياه بالخطوة الأولى، والتي تعتبر الإنطلاقة الحقيقية للبرنامج، والمتمثلة في التوقيع مع الشركة العالمية الخاصة بالعقد الاستشاري للإشراف على الأعمال المكملة لمحطة التحلية المركزية، والهادفة إلى تحسين خدمة المياه لقطاع غزة وتحديداً منطقة الجنوب، كما عقد في حزيران الماضي اجتماع اللجنة التوجيهية لبرنامج المحطة في برشلونة لتحديد أولويات ومراحل تنفيذ البرنامج، وتم التواصل مع الجهات المانحة لتوقيع الاتفاقيات ووضع الآليات الخاصة بإدارة البرنامج.

وأشار الوزير غنيم إلى الوضع المائي في قطاع غزة، والخطى المتسارعة التي تقوم بها سلطة المياه لتأمين مياه صالحة للشرب، والحيلولة دون حدوث الكارثة المائية التي يواجهها القطاع نتيجة للوضع المتردي للمياه، وأكد أن برنامج محطة التحلية المركزية الذي يعد المشروع الاستراتيجي لتلافي الكارثة والخطوات العملية التي قامت بها سلطة المياه بالتعاون مع الشركاء بدءا من توفير التمويل المالي اللازم ومرورا بالخطط والخطوات العملية، التي تضمن سير العمل بالمشروع، وذلك بالتعاون والتوافق مع الشركاء من الدول الداعمة لهذا المشروع.

كما تحدث عن محطات التحلية صغيرة الحجم التي تم انشاؤها وجاري العمل على توسعتها والتي تعتبر احد الحلول المؤقتة لضمان توفير مياه صالحة للشرب لحين الانتهاء من الحطة المركزية، بالاضافة الى ما يجري العمل على تنفيذه من محطات لمعالجة المياه العادمة والتي تسعى سلطة المياه من خلالها للاستفادة منها في الاستخدامات الزراعية.

كما أوضح م. غنيم أت سلطة المياه تعمل ضمن خطة استراتيجية واضحة لتحسين الوضع المائي والحد من الازمة المائية، التي تشهدها المدن الفلسطينية في فصل الصيف تحديدا، وذلك من خلال تنفيذ العديد من المشاريع وتطوير المرافق المائية والتقليل من الفاقد في الشبكات ووقف الهدر الحاصل.

وشدد الوزير غنيم على ضرورة بناء هذا البرنامج الحيوي والانساني، لانقاذ الواقع الانساني المتردي في قطاع غزة، وتوفير مياه صالحة للشرب، لا سيما أن التقارير الدولية تؤكد أن القطاع قد يصبح غير قابل للحياة الآدمية، في ظل تلوث المياه.