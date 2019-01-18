محافظة الخليل ردا على الوزير حسين الاعرج: الحراك العمالي يمارس نشاطه وفق القانون

رام الله - وطن: في رد على وزير الحكم المحلي الذي شتم الحراك العمالي لاسقاط الضمان في مدينة الخليل، اكدت محافظ الخليل على ان قيادة الحراك العمالي في المحافظة الخليل هي من مكونات الطبقة العاملة وتمارس نشاطاتها الاحتجاجية وتعبر عن موقفها وفق الاصول والقانون .

واكد محافظ الخليل جبرين البكري في بيان مقتضب على مواقف قيادة الحراك الوطنية وحرصهم على مصالح العمال واي موقف صدر عن اي جهة او شخص هو يعبر عن موقفه الشخصي وسيتحمل نتائج ذلك.

واضاف "اذا كان الدكتور حسين الاعرج يقصد الاشارة الى اي شخص عليه ان يذكر اسمه".

وكان وزير الحكم المحلي حسين الاعرج، قد اتهم في فيديو مصور بعض قادة الحراك العمالي بأنهم يسكنون في مستوطنة "كريات اربع".

وكان منسق الحراك العمالي الفلسطيني لإسقاط قانون الضمان صهيب زاهدة قد طالب خلال حديثه مع "وطن" وزير الحكم المحلي حسين الاعرج، بالاعتذار فوراً لقيادة الحراك وأبناء الخليل كافة.

واضاف زايدة: "أطلب من الرئيس أن يقيل الوزير الأعرج وان يتم محاسبته وان يعتذر رسمياً لقيادة الحراك في الخليل وكل ابناء الخليل".