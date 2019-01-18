بالفيديو ... استياء من تصريحات الاعرج على وسائل التواصل الاجتماعي

رام الله - وطن: وجه الحراك العمالي لاسقاط قانون الضمان الاجتماعي ردا قويا على وزير الحكم المحلي عقب شتمه الحراك واتهام قادته بالسكن في مستوطنة كريات اربع في الخليل.

وجاء الرد من قبل الحراك على شكل مقطع مصور للناطق باسم الحراك محمد زغير، الذي التقطه قرب مستوطنة تل ارميده وسط الخليل ، والذي بدأ به بالترحيب قائلا " معكم كبير او الناطق باسم الجواسيس في الحراك العمالي محمد زغير كما وصفنا المدعو حسين الاعرج لانني لن اقول عنه وزير، لان الوزير وجد من اجل خدمة الشعب ، والوزير الذي يتطاول على الشعب يجب على الحكومة الفلسطينية ان تقيله من منصبه وتحرمه من راتب التقاعد".

ويعد كلام زغير اشارة تهكمية على ما قاله الاعرج في فيديو مصور ان من يقود الحراك العمالي في مدينة الخليل يسكن في مستوطنة كريات اربع.

وقال زغير في الفيديو المصور موجها حديثه للاعرج " انا وكرد على الاعرج، التقطت الفيديو من امام مستوطنة تل ارميدة"، مضيفاً " هذه المستوطنة يا سعادة الوزير حين كنت محافظا للخليل لم تستطع حماية الناس الموجودين هنا من اعتداءات المستوطنين".

واضاف " هذه المستوطنة يا سعادة الوزير الموجودة في وسط مدينة الخليل حضرتك تنازلتوا عنها في بروتوكول الخليل، وهنا نقاتل الجيش والمستوطنين ليل نهار، وحضرتك تسوق انجازات على هذا الشعب وتروح تشحد باسمنا واسم الشعب".

وحول تصريحات الاعرج التي قال فيها ان قادة الحراك يسكون في مستوطنة كريات اربع قال زغير " يا سيادة الوزير هذه التصريحات مردودة عليك، ومن يرى العيب في نفسه يرى ان العيب في كل الناس، سيادة الوزير حسين الاعرج ، نحن منذ بداية الحراك ونحن عملنا بموجب القانون والاصول، ومحافظ الخليل جبرين البكري طلب منا في احد المرات الغاء الفعالية لانه لا يوجد اشعار للمحافظة فاننا قلنا للمحافظ حاضر".

واضاف زغير " يا اعرج، في البداية سلملي على التراكتور وانت تعرف جيدا شو قصة التراكتور، وانا ساتركها وساضع جانبها علامات استفهام وتحتها مليون خط، سلملي على التراكتور . وليس رجال الخليل وشبابها من تنعتهم بالجواسيس ، احنا مشكلتنا في الخليل مع احترامنا لكل المدن صراعنا مع قانون الضمان الاجتماعي وحسين الاعرج".

وتابع زغير "حسين الاعرج ممنوع تدخل الخليل من هذه اللحظة، واذا اردت ان تدخل الخليل سنعد استقبال لائق يليق فيك، لانه لسنا نحن من يقال عنا جواسيس".

واضاف " قيل عنا اجندة خارجية والكثير من الاتهاماتوتحملنا اهانات كثيرة، واننا نعمل لصالح المخابرات الاسرائيلية، لكن ان تجزم ان قادة الحراك هم من سكان كريات اربع نقول لك فشرت انت وكل الي معك".

واعلن زغير ان الحراك سينظم غدا اعتصام للرد على حسين الاعرج ، لافتا الى ان الاعرج ليس مرحب به في الخليل، داعيا الرئيس لاقالة الاعرج.

في غضون ذلك اعلن مجلس عائلة ابو سنينه في مدينة الخليل بيانا شديد اللهجة ردا على تصريحات الاعرج، جاء فيه :



قال تعالى " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ" صدق الله العظيم

أما وقد بلغ السيل الزبى ونطق من كان أهلا للردى ، آن الأوان بإيضاح الحق في ظل هجمة العدى

في ظل الهجمة الشرسة التي يمارسها المحتل الغاصب ضد ابناء شعبنا الفلسطيني في كافة أماكن تواجده ، وأمام الصمود الأسطوري الذي سطره شعبنا الفلسطيني وأهل هذه المدينة الطاهرة ، وبعد يومين فقط على ارتقاء أحد قادتها شهيدا ، يأبى الأنجاس والأنذال وأهل العهر والفجر إلا أن يستمروا في المزاودة والتطاول على شرفاء هذا البلد المعطاء ، وعمال لقمة العيش.

إن عائلة أبو سنينه عامة ورجالاتها الاقتصاديين والتربويين ورجال الأعمال ورجال العشائر وكافة القطاعات ممثلة بعميد العائلة الحاج أبو أكرم ابو سنينه ومجلسها الموقر برئاسة الأستاذ عبد الرؤوف ابو سنينه ليشجبون ويستنكرون ما صدر عن المدعو بالأعرج من تلفظ ضد الشرفاء من أبناء البلد الذين يقودون حراكا ديمقراطيا كفله لهم القانون ضد قانون الضمان الاجتماعي الجائر.

كما أن مجلس العائلة والذي يدعم هذا الحراك الشعبي والعمالي ويقف ضد قانون الضمان ليثمن موقف محافظ محافظة الخليل سيادة اللواء جبريل البكري على تصديه للدفاع عن الخليل وحقوق أهلها وأبنائها، ويطالب المجلس فخامة الرئيس محمود عباس ودولة رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله بفتح تحقيق شامل مع هذا النكرة الذي أكل وشرب من خيرات بلد جد الأنبياء والإسراع في لجمه حيث أنه كان قد كرر الإساءة للبلد وشرفائها ، وكأنه ينفذ أجندة يبدو أنها لا تخدم سوى المحتل.

وكان الحراك العمالي قد طالب الحكومة عبر وطن للانباء باقالة الاعرج، والاعتذار للحراك ولاهل الخليل (للاطلاع اضغط هنا)

من جانبه اكدت محافظ الخليل جبرين البكري على ان قيادة الحراك العمالي في المحافظة الخليل هي من مكونات الطبقة العاملة وتمارس نشاطاتها الاحتجاجية وتعبر عن موقفها وفق الاصول والقانون .

واكد البكري في بيان مقتضب على مواقف قيادة الحراك الوطنية وحرصهم على مصالح العمال واي موقف صدر عن اي جهة او شخص هو يعبر عن موقفه الشخصي وسيتحمل نتائج ذلك.

واضاف "اذا كان الدكتور حسين الاعرج يقصد الاشارة الى اي شخص عليه ان يذكر اسمه".

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي ردود فعل قوية من النشطاء والمغردين ضد الاعرج نرصدها هنا: