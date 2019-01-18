فيديو ... "يلا يا قطر" اغنية كوميدية ساخرة بنكهة غزاوية

رام الله - وطن: اطلق الفنان الغزي علي نسمان اغنية كوميدية ساخرة بعنوان (يا قطر).

الاغنية التي اداها نسمان على الحان اغنية الاطفال القديمة (اغسل وشك يا قمر) تضمنت كلمات سخرية وتهكم على الدور القطري في قطاع غزة.

وجاءت كلمات الاغنية التي اداها نسمان مع مجموعة من الشباب "يلا بسرعة يا قطر، وين السولار والدولار، يلا يا قطر"، ليرد عليهم اخر يمثل قطر بالقول "نبغي هدوء" في اشارة للكلمة التي قالها السفير القطري محمد العمادي للقيادي في حماس خليل الحية اثناء مغادرته قطاع غزة بعد تقديمه المنحة المالية الاولى وقيمتها 15 مليون دولار.

واشارت الاغنية بطريقة كوميدية ساخرة الى ان الاموال التي تدفعها قطر شهريا لقطاع غزة عن طريق سفيرها محمد العمادي تؤدي الى تهدئة مسيرات العودة على حدود قطاع غزة.