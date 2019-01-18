إصابة لاعبين ناشئين بالاختناق جراء إطلاق الاحتلال قنابل غاز في محيط ستاد الخضر

وطن: أصيب عدد من اللاعبين الناشئين بالاختناق، مساء اليوم الجمعة، جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي قنابل غاز مسيل للدموع في محيط ستاد الخضر جنوب بيت لحم .

وأفاد رئيس لجنة المسابقات في اتحاد الجنوب الفرعي لكرة القدم سعدي حميدان، بأنه خلال مباراة جمعت بين العبيدية والدوحة ضمن بطولة الناشئين لمواليد 2001/2002 على ستاد الخضر، أطلق جنود الاحتلال عددا من قنابل الغاز في محيط الاستاد من الجهة الغربية قرب مدرسة بنات الخضر الثانوية، ما أدى لإصابة عدد من اللاعبين بحالات اختناق، توقفت المباراة إثرها قبل أن تستأنف مجددا .

وأضاف حميدان أن هذا الاعتداء ليس الأول من نوعه، إذ أقدم جنود الاحتلال سابقا على إطلاق قنابل الغاز داخل المستطيل الأخضر، إضافة لاحتجاز لاعبين وإداريين.

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