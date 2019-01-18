قرار بتقديم لائحة اتهام بالرشوة ضد نتنياهو في القضية 4000

وطن: كشف مسؤول اسرائيلي رفيع لقناة (12) العبرية مساء الجمعة أن المستشار القضائي لحكومة الاحتلال الإسرائيلية قرر تقديم لائحة اتهام بالرشوة ضد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو في القضية 4000

وقال المسؤول وهو قانوني بارز إن النائب العام أفيخاي ماندلبليت قرر قبول توصية المحققين، وتقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو بتهمة الرشوة في القضية 4000.

وزعم محامو نتنياهو أن التسريب يهدف إلى تخريب اجتماعهم مع النائب العام.

وكانت جلسات الاستماع في ملف 4000 (قضية بيزك - والا) انتهت في مكتب النائب العام، ووفقا لمصدر قانوني رفيع المستوى، قرر المدعي العام أفيشاي ماندلبليت تقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو بتهمة الرشوة في هذه القضية، التي يتهم فيها نتنياهو بتسهيل استحواذ الملياردير إيلوفيتش على شركة الاتصالات بيزك مقابل تغطية ملائمة من قبل موقع (واللا نيوز) المملوك لبيزك.

ووفقًا للمعلومات التي تلقتها القناة الثانية، فإن 12 شخصًا على دراية بتقدم المناقشات يقولون إنه تم اتخاذ قرار، ووفقا لهم، تبنى ماندلبليت توصية محامي منطقة تل أبيب للضرائب والاقتصاد، المحامي ليات بن آري، ومن المتوقع أن يستدعي نتنياهو إلى جلسة في منتصف الشهر المقبل ليبلغه أنه يفكر في اتهامه بقضية رشوة.

صفا