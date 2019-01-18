حركة فتح تطالب باقالة وزير الحكم المحلي حسين الاعرج ومحاسبته

رام الله - وطن: طالبت حركة فتح في اقليم وسط الخليل بتشكيل لجنة تحقيق ومحاسبة وزير الحكم المحلي حسين الاعرج على خلفية تصريحاته بشأن الضمان العمالي في المدينة، واقالته من منصبه .

وقالت الحركة في بيان لها ان التطاول على أبناء شعبنا الفلسطيني مرفوض، وشريحة العمال هي رمز للثورة الفلسطينية وشريحة أصيلة ومهمة في اي مجتمع متحضر في العالم، معربة عن ثقتها العالية برئيس الوزراء، وانتظار قرارات منه بمحاسبة وإقالة أي مسؤول مهما على شأنه يتطاول على أبناء شعبه، فالجميع أمام القانون متساوين.

واكدت الحركة انه لن يتم التعامل مع وزير الحكم المحلي في اي أمر إداري يتعلق بالخليل، مخاطبة كافة مؤسسات المجتمع المحلي بعدم التعامل معه حتى صدور قرار اقالته من منصبه.

واكدت الحركة أن شخص وزير الحكم المحلي غير مرحب به في خليل الرحمن، ويمنع عليه دخولها.