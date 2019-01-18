حديد لوطن: التحدي الاهم هو توفير كميات مياه اضافية للمواطنين

رام الله - وطن: قرر مجلس إدارة مصلحة مياه محافظة القدس في جلسته يوم امس الخميس تكليف م. موسى حديد لرئاسة مجلس الادارة وعزام اسماعيل نائبا له للعام 2019.

وقال حديد لوطن ان رئاسة مجلس ادارة مصلحة المياه يتناوب عليها بلدية رام الله والبيرة سنويا، لافتا الى ان التحدي الاهم والاكبر هو القدرة على توفير كميات مياه اضافية للمواطنين نظرا لازياد الطلب.

واكد حديد ان التحديات التي تواجه المصلحة تتمثل اولا في نقص كميات المياه التي تزودنا بها سلطات الاحتلال، خاصة ان محافظة رام الله من اكثر المناطق جذبا ونموا في عدد السكان على مستوى الوطن، وبالتالي هذا يخلق حاجة ماسة لزيادة كميات المياه بشكل دائم.

واشار حديد الى ان المصلحة تواجه مجموعة من القيود التي تُفرض عليها خاصة في حجم الكميات ما يخلق معاناة للمواطنين وتحديدا في فصل الصيف.

واكد حديد ان المصلحة امامها مجموعة من الخطط وتعمل بشكل حثيث لزيادة كميات المياه بالتعاون مع سلطة المياه ودائرة المياه في السلطة، اضافة الى وضع برامج توزيع لتقليل الخسائر.

واوضح حديد ان المصلحة تنفذ عددا من المشاريع في تطوير الشبكة وزيادة حجمها وقدرتها، خاصة ان واحدة من المشاكل التي تواجهنا هي كميات الفاقد من المياه نتيجة تلف الشبكات وعدم تجديدها بسبب ضعف الامكانيات ، وهو الامر الذي سنحاول علاجه من خلال التعاون مع جهات لتوفير التمويل لتطوير الشبكات.