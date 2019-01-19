مايقوم به الحراك حق مشروع..الصالحي يدعو الاعرج للاعتذار للحراك العمالي

رام الله- وطن: استنكر الأمين العام لحزب الشعب الفلسطيني وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بسام الصالحي تصريحات وزير الحكم المحلي حسين الاعرج ودعاه الى الاعتذار عنها دون مكابرة.

وقال ان الجدل بين الحكومة والحراك المناهض لقانون الضمان الاجتماعي يحب الا ينحدر الى هذا المستوى من التصريحات والاتهامات من أي طرف كان.

وأكد الصالحي على ضرورة الحفاظ على المناخ الإيجابي في التعاطي مع الاختلافات المشروعة القائمة حول قانون الضمان الاجتماعي .

وقال ان حراك الخليل والجنوب لا يقل مكانة او اعتبارا عن حراك المحافظات الاخرى، والتي تمارس حقها المشروع في التعبير عن موقفها، محذرا من المحاولات المتواصلة من أطراف متعددة لتغذية النعرات والعشائرية وتوظيفها باتجاه المزيد من الانقسامات في الوضع الداخلي الفلسطيني.

وجدد الصالحي دعوته الرئيس ابو مازن لنجميد قانون الضمان الى حين إقراره من المحلس التشريعي القادم وبناء اوسع توافق وطني ومجتمعي حوله، بالاستفادة من خلاصة الحوارات التي تمت بشأنه.