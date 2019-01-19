الذهب يسجل أول خسارة هذا العام

وطن: هبطت أسعار الذهب الجمعة إلى أدنى مستوى لها في أكثر من أسبوع وسجلت أول خسارة أسبوعية في خمسة أسابيع مع حصول أسواق الأسهم والدولار الأميركي على دفعة من تزايد شهية المستثمرين للمخاطرة وسط تنامي الآمال في حل للحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلى 1282.16دولار للأوقية (الأونصة) في أواخر جلسة التداول بالسوق الأميركي بعد أن سجل أدنى مستوى منذ التاسع من يناير عند 1280.85 دولار.

وانخفضت العقود الأميركية للذهب 0.8 بالمئة لتبلغ عند التسوية 1282.60 دولار للأوقية.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، انخفض البلاديوم 1.4 بالمئة إلى 1376.50 دولار للأوقية بعد أن سجل في جلسة الخميس أعلى مستوى على الإطلاق عند 1434.50 دولار.

ورغم هذا فإن المعدن، الذي يستخدم في أجهزة تنقية العادم بالسيارات، سجل أسبوعه الرابع على التوالي من المكاسب.

والبلاديوم مرتفع بأكثر من 60 في المئة عن مستواه المنخفض الذي سجلته في منتصف أغسطس، بعد أن تخطى الذهب للمرة الأولى في 16 عاما في أوائل ديسمبر.

وانخفض البلاتين 1.1 بالمئة إلى 796.50 دولار للأوقية، بينما تراجعت الفضة 1.2 في المئة إلى 15.36 دولار للأوقية بعد أن هبطت في وقت سابق من الجلسة إلى أدنى مستوى منذ الثاني من يناير.