غرق الشاب حسام ابو سيدو من غزة قبالة سواحل جزيرة يونانية

وطن: توفي شاب من قطاع غزة، الجمعة، بعد غرق قارب كان يقل عشرات المهاجرين الغزيين قبالة السواحل اليونانية.

وبحسب ما تداوله نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، فإن الشاب حسام أيمن أبو سيدو من سكان حي التفاح بمدينة غزة، توفي غرقًا على شاطئ جزيرة "فارمكونسي" اليونانية، إثر غرق قارب الهجرة الذي سافر على متنه.

فيما قال أحد الناجين من قطاع غزة، إن "قاربا على متنه 35 مواطنا أغلبهم من سكان القطاع، كان متوجها من تركيا إلى اليونان طلبا للهجرة، غرق قبالة إحدى الجزر العسكرية اليونانية، بعد أن أجبرهم قبطان المركب على النزول في عرض البحر، قبل أن يصلوا للشاطئ و أنقذت البحرية اليونانية كل من كان على القارب ما عدا الشاب حسام أيمن أبو سيدو الذي توفي غرقًا.

والشاب حسام أيمن أبو سيدو، ولد في 1996، أنهى دراسته الثانوية وبسبب ظروف أسرته الصعبة لم يسجل في الجامعة ولم يكمل تعليمه .

توفي والده أثناء عملية قلب مفتوح له قبل سنوات وهذا زاد من وضع أسرته سوءا، سافر أخوه الأكبر إلى بلجيكا بسبب الوضع المعيشي السيء في غزة وقرر أن يرسل لجميع أهله كي يعيشوا معه في الغربة .

وكانت البداية مع حسام حيث أرسل له أخوه حتى يؤمن له مستقبل مشرق وبالفعل سافر حسام ولكن للأسف كانت رحلة النهاية، وفق الشاب عمرعلي الميناوي من خانيونس.