من الضفة وغزة..4 أسرى يدخلون أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال

رام الله- وطن: أفادت إذاعة "صوت الأسرى"، أن أربعة أسرى من الضفة الغربية وقطاع غزة يدخلون اليوم، أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال، وهم:

من مخيم جباليا شمال القطاع/ الأسير محمد موسى سعدو سعد والأسير معاذ عبد الرحمن حسن المطوق (30 عامًا) المحكومان بالسجن 12 عامًا ومعتقلان منذ عام 2008، وأمضيا 11 عامًا بالسجون.

ومن مدينة الخليل/ الأسيران محمد عبد الحميد بدوي المسالمة (34 عامًا) وثائر نعيم عبد الحميد شطارة (28 عامًا) المحكومان بالسجن عشرة أعوام، ومعتقلان منذ عام 2010، وأمضيا تسعة أعوام في السجون.