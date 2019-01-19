الجاغوب لـوطن: مطلب فتح هو اعتذار الأعرج وإقالته

وطن: طالب رئيس المكتب الإعلامي في مفوضية التعبئة والتنظيم التابع لحركة "فتح"، منير الجاغوب، بإقالة وزير الحكم المحلي حسين الأعرج، مؤكدا على ضرورة اعتذار الأعرج عن تصريحاته المتعلقة بالناشطين في حراك الضمان بالخليل.

وفي حديث لـوطن، أعرب الأعرج عن تأييده لما ورد في بيان حركة فتح بالخليل، معتبرا أن ما تحدث به الأعرج خارج عن لغة الحوار.

ودعا الجاغوب إلى الالتزام بلغة التسامح ونبذ كل اللغات التي تثير الشارع، ووضع حد للغة الكراهية والتخوين من اي جهة كانت.