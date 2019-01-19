تنقل 2923 مسافر الجمعة عبر معبر الكرامة

رام الله- وطن: أعلنت الإدارة العامة للمعابر والحدود في بيان لها عن تنقل 2923 مسافر في كلا الاتجاهين، امس الجمعة، عبر معبر الكرامة وكان على النحو التالي :-

مغادرين : 1250 مسافر

قادمين : 1673 مسافر

مرجعين : 15 مسافر

واضافت الادارة انه من المقرر ان يعمل معبر الكرامة اليوم السبت كالمعتاد من الساعة السابعة والنصف صباحاً وحتى الساعة العاشرة والنصف صباحا ً في كلا الاتجاهين ، ويستمر دخول المعتمرين القادمين إلى ارض الوطن حتى ساعات المساء .

كما وتعمل الطواقم العاملة على معبر الكرامة منذ ساعات الصباح الأولى على تسهيل حركة مغادرة المسافرين وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لهم .