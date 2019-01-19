29 مرشحا يتنافسون على عضوية مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة جنين

وطن: أعلنت اللجنة المركزية لإدارة انتخابات الغرف التجارية والصناعية، اليوم السبت، أن 29 مرشحا سيتنافسون، غدا الأحد، على عضوية مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة محافظة جنين البالغة 11 مقعدا.

وقال الوكيل المساعد لوزارة الاقتصاد الوطني طارق المصري إن 2838 ناخبا يحق لهم ممارسة حقهم الانتخابي في عملية الاقتراع التي ستبدأ في تمام الساعة التاسعة صباحا.

وأشار المصري إلى أن انتخابات الغرف التجارية الصناعية تأتي استكمالا لإعادة هيكلة مؤسسات القطاع الخاص وفي طليعتها الغرف التجارية لتمكينها من رفع قدراتها الإدارية والمهنية وصولا لتقديم خدمة نوعية متميزة للقطاعات والفعاليات الاقتصادية وتنفيذا لبرنامج الاصلاح الداخلي الشامل في الغرف التجارية.

يشار الى أنه تم تنفيذ انتخابات غرف تجارة وصناعة محافظات (أريحا والأغوار، وسلفيت، وبيت لحم، وطوباس) وتستمر الانتخابات وفق جدول زمني محدد ينتهي بانتخابات مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة مدينة القدس العاصمة المحتلة يوم 3 شباط المقبل.