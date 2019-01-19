الأعرج لـوطن: لم أخطئ كي أقدم استقالتي لكن أعتذر إن أسيء فهمي

رام الله- وطن: في الوقت الذي توسعت فيه دائرة الشجب والاستنكار والغضب من تصريحات وزير الحكم المحلي حسين الاعرج التي طالت الحراك العمالي المطالب باسقاط الضمان الاجتماعي في الخليل، ومطالبة كافة شرائح المجتمع من افراد ومسؤولين الوزير بالاستقالة وتشكيل الحكومة لجنة تحقيق للنظر بتصريحات الوزير واحالة نتئاج التحقيق الى الرئيس، وطن تحدثت للوزير الذي شدد على انه لم يخطئ في حديثه كي يقدم استقالته.

وفي حديث لـوطن، قال الأعرج: "لم اشتم ولم اسب ولم اذكر النقابات العمالية ولا العمال انا تحدثت عن شخص بعينه ركب الحراك وتقمص دوره وتحدث عن الحكومة وعن الضمان الاجتماعي وانه سيُخرج القطار عن السكة، وانه سيواجه رئيس الحكومة والوزارة".

وأضاف "تحدثت في هذا الوضع لشخص وليس للحراك، فالحراك اكثر من شخص وليس شخصا بعينه، والحراك مؤسسات نقابية، انا كرجل نقابي وعملت في النقابة وافهم هذا الموضوع بشكل جيد ولم اتحدث قط ولم اشتم احدا ولم اصف احدا بقدر ما انني تحدثت عن شخص بعينه من ديوان عائلة محترمة تحدث عن كيفية الخلاص من الحكومة وتهديد الحكومة وتهديد الاجهزة الامنية".

وتابع، "هذا الفهم الخاطئ من التصريح يؤسفني انه حُرّف وجُيّر لاهداف حزبية سياسية وليس لاهداف الحراك، الحراك نشاط ديمقراطي لم نصطدم مع قادة الحراك، ونحن كحكومة نقوم باجراء تعديلات الان للضمان الاجتماعي، فالرئيس قال باب التعديل مفتوح متى كان هناك في حاجة".

واردف الاعرج، " انا شخصيا لم اتحدث عن الخليل، بالعكس انا اعتبر نفسي محسوبا على الخليل، بحترم كل خليلي وكل عائلة وان ما صدر من كلام على وسائل التواصل الاجتماعي من اشخاص وعائلات يؤسفني انهم فهموني خطأ، انا شخصيا بحترم كل طفل وكل شيخ وامرأة وكل فرد في الخليل".

"انا قلت ان هناك شخص في الحراك وهو يعيش في مستوطنة "كريات اربع"، وهذا موضوع مفهوم وهذا الشخص تحدث عنه اهل الخليل انفسهم، لماذا الآن اخواننا في الخليل يريدون ان يربطوا انفسهم به، لماذا الأن يريدون ان يحرّفوا هذا الحديث، انا لن اقبل لا على نفسي ولا على اي شخص اخر ان يصف الخليل بالعمالة. وهذا الشخص انا اطلّعت على حديثه وعرّف على نفسه هو ابو خضر الجعبري" وفق الوزير.

وكان حديث ابو خضر الجعبري في وقت سابق خلال مؤتمر عقد عقب اعتداء الاجهزة الامنية على النساء في مسيرة خرجت في الخليل تضامنا مع قطاع غزة الشهر الماضي.

وحول تشكيل الحكومة لجنة تحقيق بتصريحاته، قال الوزير: "الان منك سمعت بها، انا جزء من هذه الحكومة اتحدث باسم الحكومة واسم القيادة الفلسطينية، اذا انا اخطأت انا احاسب نفسي ولا اقبل اي انسان ان يحاسبني، اذا اخطأت او تخليت عن مسؤولياتي او عن صلاحياتي او عملي لا أقبل ان اكون جزءًا من الحكومة انا لي تاريخي ونضالي، انا مؤسس في هذه السلطة، بالتالي انا لا اقبل الا ان اكون عنصرا ايجابيًا، واذا الامر يتعلق بوجودي في هذه الحكومة فلتبق الحكومة والضمان الاجتماعي ولتبق السلطة الوطنية وليس الامر مسألة حسين الاعرج".

وشدد على انه لم يرتكب اي خطأ لكي يقدم استقالته، موضحًا "لكن اذا فهم حديثي بشكل خاطئ انا أعتذر لنفسي ولكل طفل ولكل شاب وعائلة ان فهموني بهذه الطريقة، والحقيقة ليست هذا المقصود".