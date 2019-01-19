القوى الوطنية تدعو للاعتصام الأربعاء رفضا لـ "الابتزاز الأمريكي"

رام الله- وطن: دعت القوى الوطنية والاسلامية، لاوسع مشاركة في الاعتصام امام مقر وكالة التنمية الاميركيةUSAID، يوم الاربعاء، رفضا لمقايضة حقوق شعبنا باموال الدعم الاميركي المشروط وتاكيدا على ان هذه الحقوق غير قابلة للمقايضة .

وقالت القوى في بيان لها وصل وطن نسخة عنه، "يا جماهير شعبنا البطل يا حماة القدس ابطالها وسدنة مقدساتها الاسلامية والمسيحية الماضون على طريق الشهداء والاسرى والجرحى تمكسا بالثوابت الوطنية في حق العودة وتقريرالمصير والاستقلال الوطني في دولة كاملة السيادة وعاصمتها القدس .

واضاف، "تتواصل المحاولات المحمومة من قبل الادارة الاميركية شريك الاحتلال في تصفية القضية الوطنية لشعبنا عبر حل الامر الواقع، وسياسة الاستيطان الاستعماري وتهويد القدس وهي مثلما غيرها سيفشلها شعبنا وهو يواصل معركة البقاء والصمود فوق ارضه متحديا اجراءات الاحتلال وقوانينه العنصرية الفاشية وسيسقط صفقة القرن وملحقاتها المشبوهة" .

وأكدت القوى الوطنية والاسلامية لمحافظة رام الله والبيرة على مايلي:

- اقدام الاحتلال على استهداف الاشجار والمزوعات في المغير وقطع اشجار الزيتون فيها، ومصادرة الاراضي في دير دبوان هو ارهاب منظم ولشعبنا الحق في الرد عليها بكل الامكانات المتاحة .

- ندعو لاوسع مشاركة في الاعتصام امام مقر وكالة التنمية الاميركيةUSAID في شارع الارسال عمارة الجميل سنتر الاربعاء، الساعة 12:00 ظهرا، رفضا لمقايضة حقوق شعبنا بأموال الدعم الاميركي المشروط وتاكيدا ان هذه الحقوق غير قابلة للمقايضة .

- اعتبار الجمعة يوم تصعيد على كافة نقاط الاحتكاك والدعوة للمشاركة في مسيرة الريسان وكذلك بلعين ونعلين والمغير والخان الاحمر رفضا للاقتلاع والتطهير العرقي.

وحملّت القوى دولة الاحتلال بكل اجهزتها وادارات سجونها كاملة المسؤولية عن تردي الوضع الصحي للاسير المريض ابو دياك والاسرى المرضى وتدعو لتحرك فوري لانقاذ حياتهم فورا، ولاوسع اسناد للاسيرات والاسرى في سجون الاحتلال ضحايا الاهمال الطبي المتعمد، والانتهاكات الجسيمة بحقهم .