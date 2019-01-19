نقابة المحامين لـوطن: موقف المجلس التنسيقي لا يمثل موقفنا.. ويجب محاسبة الأعرج على تصريحاته

وطن: أعلنت نقابة المحامين، السبت، أن موقف المجلس التنسيقي للنقابات والاتحادات، لا يمثل كامل موقف نقابة المحامين، وهو مختلف تماما عنه، وأن لديها مطالب أخرى غير التي قدمها المجلس التنسيقي.

وردا على حديث أمين سر المجلس التنسيقي عبد الله عابدة، أنه تم التوافق على 28 بنداً بخصوص قانون الضمان الاجتماعي بعد دراستها مالياً واكتوارياً وقانونياً، اعتبر اسماعيل حسين، عضو مجلس نقابة المحامين والمكلف من النقابة في موضوع الضمان، في حديث لـوطن، أن ما أعلنه عابدة لا يمثل الموقف الكامل لنقابة المحامين، وأن لدى النقابة ملاحظات جوهية ودستورية لم تعالج.

وقال إن النقابة لن تكون ضمن أي نقاشات حول تعديلات القانون، لأن الأصل هو نقاش مدى صلاحية تطبيق القانون من عدمه، في ظل الظروف الاقتصادية والسياسية القائمة.

وقال إن "التصريحات التي أعلنها عابدة مغايرة تماما لموقفنا".

واعتبر أن النقابة لن تكون جزءا من أي نقاشات متعلقة بتعديلات قانون الضمان الاجتماعي، كون النقاط التي طرحتها النقابة لم تتم معالجتها، أو نقاشها جدّيا.

وأضاف " النقاط ال28 الجاري الحديث عن تعديلها لم تطرحها نقابة المحامين، وبالتالي ليس هناك اتفاق معنا عليها، وما طرحناه هو نقاش القواعد الأساسية كي يكون القانون موضع تطبيق، وهذا غير متوفر".

وقال إنه كان يجب الانتظار عقب عقد الانتخابات التشريعية لعرض القانون على المجلس التشريعي الذي يمثل الشعب الفلسطيني.

وفي حديث سابق لـوطن، قال عابدة إن اللجان الفنية رفعت تقريرها للمجلس التنسيقي، وصادق المجلس التنسيقي على تقرير اللجنة الفنية، على ان يعتمد من اللجنة الوزارية ويتم النظر في آلية صياغته داخل القانون.

مضيفاً أن مجلس الوزراء صادق على التعديلات التي تم ادخالها.

وأكد عابدة أن المجلس التنسيقي اعتمد في جلستين متتاليتين، تقرير اللجان الفنية، مؤكدا ان جميع النقابات المهنية المنضوية تحت اطار المجلس التنسيقي وافقت على التعديلات.

وفي معرض حديثه لـوطن، طالب اسماعيل حسين بمحاسبة وزير الحكم المحلي حسين الأعرج، عقب تصريحاته المتعلقة بناشطي الحراك الموحد الرافض للضمان.

وأضاف " الوزير مسؤول في موقع عام وتصريحاته لا يمكن ان تفهم أنها تجاه شخص بعينه، ويفترض ان لا يصدر هكذا كلام منه، وتجب محاسبته".

وتابع " على الوزير توخي الدقة والمسؤولية وأن لا ينسى أنه مسؤول".