إصابة 129 شخصا في 216 حادث سير الأسبوع الماضي

وطن: أصيب 129 شخص بجروح مختلفة، جراء 216 حادث سير وقعت الأسبوع الماضي في الضفة الغربية .

وذكر بيان إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، أن إدارة شرطة المرور سجلت 216 حادث سير، نتج عنها إصابة 129 شخص، وصفت إصابة 2 منهم بالخطيرة و12 بالمتوسطة، و 115 بالطفيفة .

وأضاف البيان، أن شرطة المرور فحصت الأسبوع الماضي 8407 مركبة، وأنزلت عن الشارع 103 مركبات، لا تتوفر بها شروط السلامة العامة، فيما حررت 3932 مخالفة مرورية، وحجزت 148 مركبة للتأكد من قانونيتها، وأتلفت 24 مركبة غير قانونية.