ردود على حديث الأعرج.. مطالبات بإقالته وتحذيرات من تغييب دور المواطن في محاسبة المسؤول

رام الله- وطن: توالت التعليقات وردود الفعل تجاه التصريحات التي أدلى بها وزير الحكم المحلي حسين الأعرج، والمتعلقة بالحراك الفلسطيني الموحد الرافض للضمان.

واعتبر الكاتب والمحلل السياسي جمال زقوت أن ما قاله الأعرج نهج يومي تمارسه النخب الرسمية، وأن الجديد هو استنفار و نهوض البعد الجهوي والعشائري لمواجهته.

وأضاف في منشور له عبر صفحته على موقع فيسبوك، " هذا مظهر آخر لأزمة الحركة الوطنية و تخليها عن دورها ومبرر وجودها و مدى تآكل النظام السياسي والجوهري أنه عندما يُغَيَّب دور المواطن في المحاسبة تستمرئ النخب التنفيذية ثقافة احتقار المواطن".

وتابع "هذا يجري بفعل الانقسام و تغلغل ثقافة الهزيمة و سياسة استرضاء الاحتلال من كلا طرفي الانقسام " هدوء مقابل المال، و تنسيق مجاني" ارضاء المحتل و احتقار المواطن يا لها من معادلة مؤلمة ، " شرعية" البقاء مرتبطة بإرضاء الاحتلال وليس من خلال التفويض الشعبي و الدستوري من المواطن ؟!".

وأردف "أمام هذا الاستعصاء بات مدخل الحل يكمن فقط باستعادة المواطن لزمام المبادرة واسترداد حقه الطبيعي والدستوري في اختيار ممثليه وقيادته وحكومته، ومساءلتهم ومحاسبتهم دورياً، حينها وفقط حينها تعود للسلطة التنفيذية بكامل مواقعها وظيفتها الأساسية خادم عمومي " خادم الشعب " ويصبح المواطن محل الاهتمام والاحترام وتعود السلطة للشعب وفقط للشعب !".

من جانبه، اعتبر خليل عساف، رئيس لجنة الحريات العامة بالضفة، إعلان رئيس الوزراء رامي الحمد الله، تشكيل لجنة تحقيق حول تصريحات الأعرج، تمييعا للأمور واستخفافا بالشارع.

وفي حديث لـوطن قال عساف إن التحقيق يكون في أمور مخفية، بينما تصريحات الأعرج واضحة ومكشوفة، مطالبا الوزير بالاستقالة.

وتابع " هذا استمرار لتصريحات التخوين ووضع الشبهات على كل من يبدي رأيه ويطالب بحقه، وما قيل هو فتك بقانون الضمان من داخل وزارة الحكم المحلي، كون التصريحات مست مفهوم فكرة الرأي بالنسبة لرفض القانون".

من جهته، كتب عضو مجلس نقابة الصحفيين عمر نزال، أن تصريحات الوزير الأعرج ليس زلة أو خطأ منفردا، بل سياق لكيف ينظر ويتعامل (المسؤولون) مع الناس، وهذا جزء من ثقافة تتعمق ترى بالناس قطيعا لا يفهم ويقاد باستعلاء.

وأردف" تهمة التخوين جاهزة دوما لكل من يرفع صوته".

وختم منشوره عبر فيسبوك بالقول "لا تحاسبوا الأعرج فقط بل كل المنظومة التي ينتمي إليها".