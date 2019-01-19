بلدية رام الله تقر خطة العمل والموازنة لـ2019 بإيرادات متوقعة بأكثر من مئة مليون شيقل

رام الله- وطن: قرر مجلس بلدي رام الله اعتماد خطة العمل التفصيلية لعام 2019 بإيرادات متوقعة للعام 2019 بواقع مئة مليون وثمانمائة ألف شيكل (100,800,000 شيكل)، على النحو التالي: 76,800,000 شيكل الايرادات السنوية المتوقعة، و24,000,000 إيرادات متوقعة كمفتاحية (بدل خلو) مجمع المنارة، مع الإشارة الى ان الايرادات المحققة لعام 2018 قد كانت بواقع 88.5%من الإيرادات المقدرة.

وخلال الجلسة الأسبوعية التي عقدت برئاسة المهندس موسى حديد رئيس بلدية رام الله ومشاركة حسن أبو شلبك نائب رئيس البلدية والأعضاء جمال عوايصة، ممدوح الفروخ، ريمون بوشه، نهلة قورة، وسام عازر، كمال شمشوم، عمر عساف، رولا عز، حسين الناطور، أحمد عباس، ماهر ناطور، ومدير عام بلية رام الله أحمد أبو لبن.

وجاء اعتماد المجلس البلدي للخطة في إطار منهجية عمل واضحة ومتسلسلة مرت بخمسة مراحل تم خلالها اعداد الخطة وعرضها ومناقشتها، وفق التالي:

- اعداد مسودة تقرير الإنجاز لعام 2018 ومسودة خطة العمل لكل دائرة من قبل مدير/ة الدائرة ورؤساء الأقسام فيها (المخرج/ المسودة الاولى)

- نقاش المسودة الأولى لتقرير الإنجاز لعام 2018 ولخطة العمل لعام 2019 لكل دائرة مع اللجنة ذات الصلة في المجلس البلدي وبمشاركة رئيس البلدية والمدير العام (المخرج/ المسودة الثانية)

- عرض ونقاش المسودة الثانية لتقرير الإنجاز لعام 2018 ولخطة العمل لعام 2019 لكافة الدوائر في ورشة العمل المركزية بحضور المجلس البلدي والادارة التنفيذية ورؤساء الأقسام (المخرج/ المسودة الثالثة)

- عرض المسودة الثالثة لخطة العمل لعام 2019 على المجلس البلدي للاعتماد الاولي (المخرج/ المسودة الرابعة)

- عرض المسودة الرابعة لخطة العمل لعام 2019 لبلدية رام الله على اللجان الاستشارية (المخرج/ المسودة الخامسة)

- العرض النهائي للمسودة الخامسة لخطة العمل وللموازنة العامة لعام 2019 لبلدية رام الله على المجلس البلدي متضمنة الملاحظات التي قدمت في اجتماع المجتمع المحلي وممثلي مؤسسات المدينة لغرض الإقرار الرسمي.

- وستكون المحطة التالية تحويل خطة العمل والموازنة العامة لعام 2019 المقرة من المجلس البلدي لوزارة الحكم المحلي من اجل المصادقة على الموازنة العامة وفق النظام

- ومن ثم نشر خطة العمل والموازنة العامة لبلدية رام الله لعام 2019

وفي هذا الإطار يشار الى أبرز المخصصات للمشاريع، وجاءت على النحو التالي: 25 مليون شيكل لمشاريع البنية التحتية وإنشاء المرافق العامة الثقافية المجتمعية، و15 مليون شيكل لمشاريع إدارة النفايات الصلبة والصرف الصحي والصيانة العامة و10 مليون شيكل لمشاريع الأبنية والتخطيط الحضري والمتمثلة بشراء واستملاك أراضي للمنفعة العامة ، و2مليون شيكل لمشاريع المدينة الذكية والبلدية الالكترونية، وباقي المخصصات ذهبت الى مشاريع التوعية البيئية والمشاريع الثقافية ومجالات أخرى متعددة سيتم نشرها بالتفصيل عبر موقع بلدية رام الله الالكتروني.

وفي ذات الإطار فإن أبرز المشاريع للعام 2019 التي اعتمدها المجلس البلدي هي: مشروع تأهيل شامل للمنطقة الصناعية/ المرحلة الأولى، مشروع تخضير نوعي للمدينة، مشروع تأهيل وانشاء الأرصفة، مشروع ربط منطقة باطن الهواء بشبكة الصرف الصحي، مشروع الطرق الرابطة/ المنحة الصينية، مشروع تدفئة المدارس الحكومية، مشروع الاستفادة من المياه المعالجة بالري، مشاريع متنوعة للحد من ازمة السير، انجاز وتشغيل مجمع المنارة، انجاز وتشغيل متحف مدينة رام الله، دراسة تصميم موحد لأسطح المباني من الأعلى وانشاء حدائق عامة (رام الله، الاثرية).

وفي جلسته الثانية للعام 2019 قرر المجلس البلدي اعتماد الاحتياجات البشرية للعام 2019 استنادا لخطة العمل المقرة. الى ذلك قرر المجلس البلدي اعتماد توصية لجنة وظيفة مساح وحاسب كميات بتعيين المرشح الاول وإذا تعذر الانتقال للمرشح الثاني حسب التسلسل.

من جهة أخرى تم عرض تقرير مركز خدمة الجمهور من تاريخ 2/1/2019 لغاية تاريخ 14/1/2019 حيث بلغت الايرادات 4,986,725.003 شيكل.

من جهتها عرضت رئيسة لجنة العطاءات نهلة القورة تقرير اللجنة حول عطاء رقم 71/2018 تقديم خدمات مساحية لإعداد مخططات مساحية ورفع مساحي لقطع في عدة احواض، إضافة لعطاء توريد وسائل السلامة والأمان على الطرق الداخلية، حيث تمت الاحالة على الشركات استناداً للتحليل الفني والمالي.