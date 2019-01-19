حماس: دولة الاحتلال غير جاهزة لصفقة تبادل أسرى جديدة

غزة- وطن: قالت حركة "حماس"، السبت، إن حكومة الاحتلال "غير جاهزة" لصفقة تبادل أسرى جديدة، مشيرة إلى أنه "لا جديد" في هذا الملف.

وقال المتحدث باسم الحركة فوزي برهوم، إن "الاحتلال الإسرائيلي ليس جاهزا لصفقة تبادل أسرى جديدة".

وكانت وسائل إعلام ذكرت في وقت سابق اليوم، نقلاً عن مصادر في حماس لم تسمها، أن دولة الاحتلال تجري اتصالات "غير مباشرة" لتحريك صفقة التبادل قبل الانتخابات الإسرائيلية المقررة في أبريل / نيسان المقبل.

وأضاف برهوم بهذا الخصوص: "لا جديد في ملف الجنود الإسرائيليين الأسرى".

(الأناضول)