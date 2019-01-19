غداً.. المستوطنون يستبيحون البلدة القديمة في نابلس ضمن اقتحام هو الأخطر منذ أعوام

نابلس- وطن: أطلقت مجموعات من المستوطنين، مساء اليوم السبت، دعوات لنفيذ اقتحامات في مدينة نابلس، يوم غد الأحد.

وأكد المستوطنون في دعواتهم الى أن يوم غد الأحد ستبدأ الاقتحامات للبلدة القديمة في نابلس، وقبر يوسف وتلة بلاطة الساعة (10:30) مساء.

وسيستمر الإقتحام بحماية جيش الاحتلال حتى الساعة (1:30) من فجر الاثنين.

ووفقاً لترجمة موقع "الهدهد" فإن الإقتحام سيبدأ من البوابة الغربية لمدينة نابلس "من مستوطنة شڤي شمرون"، الواقعة غرباً، وسيتوجه المستوطنون شرقاً بداية بالبلدة القديمة بزعم مرورهم "بدرج اليهود" فيها، ثم الى قبر يوسف وتلة بلاطة.

وسيكون على رأس المقتحمين رئيس مجلس مستوطنات الضفة الغربية "يوسي دچان" ، والجنرال "شچيف دهان" قائد لواء الضفة، والمرشد اليشاع ملاخي، يائير المكاييس، وحيليك ابورجيل، ورؤساء الجمعيات المتخصصة "عميحاي شڤارتس، رانانا ارليخ، وأهارون ليفكين".

يعتبر هذا الإقتحام هو الأخطر والأكبر منذ 6 سنوات، ولمناطق في عمق مدينة نابلس لم سيبق أن دخلها المستوطنون بهذه القوة.