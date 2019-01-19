معبر الكرامة غداً.. ساعات محددة للمغادرين وفتح كامل أمام العائدين

أريحا- وطن: وفق ما أعلنت عنه الشرطة، فإن ساعات عمل معبر الكرامة ليوم غد الأحد، سيكون من الساعة السابعة والنصف صباحاً حتى التاسعة والنصف مساء.

وكانت الشرطة أعلنت اجراء تعديل على ساعات عمل معبر الكرامة، حيث أشارت الى أن يوم غد الأحد، فسيعمل المعبر من الساعة السابعة والنصف صباحاً حتى التاسعة والنصف مساءً أمام حركة المغادرين، بينما يستمر العمل في قسم الدخول لإدخال المواطنين والمعتمرين القادمين لأرض الوطن لـــ24 ساعة متواصلة.