ضابط سابق في جيش الاحتلال: قد نُواجه معارك شاملة في الشمال

وطن: قال ضابط سابق في جيش الاحتلال إن التهديد الرئيسي هذا العام يتمثل في "حرب شاملة في الشمال ضد إيران وحزب الله وسوريا".

وذكرت القناة "السابعة" العبرية مساء السبت أن رئيس جهاز المخابرات العسكرية الإسرائيلية السابق عاموس يادلين أوضح أن "إسرائيل تواجه مشاكل وعقبات عسكرية كبيرة، أهمها تهديد المنطقة الشمالية المستمر، خاصة من قبل حزب الله اللبناني وإيران في الداخل السوري".

وقال إن "إسرائيل ستواجه نوعًا مختلفًا عن المواجهات السابقة وعليها أن تستعد لها".

وزعم يادلين أن دولة الاحتلال قوية جدًا، "ومع ذلك فإن عليها الاستعداد لمواجهة عسكرية على جبهتين بوقت واحد، وهو ما لم يحدث منذ حرب أكتوبر1973، موضحًا أنه عند اندلاع هذه الحرب، هناك خطر أن تفقد بلاده طائرات".

يادلين الذي يتولى رئاسة مركز دراسات الأمن القومي التابع لجامعة "تل أبيب"، أفاد بوجود "فرصة للاحتكاك مع الروس بسوريا، مثلما حدث في سبتمبر الماضي بشكل غير مباشر، وفرصة بأن يقوم الإيرانيون أو السوريون أو حزب الله بإطلاق النار على إسرائيل كما حدث في مايو الماضي".

(صفا)