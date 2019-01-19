ثلاثة ملايين سائح زاروا فلسطين خلال 2018

رام الله- وطن: قالت وزيرة السياحة والآثار رُلى معايعة في تصريحات صحفية، إن عدد السياح الذين زاروا الأراضي الفلسطينية خلال العام 2018 فاق الثلاثة ملايين.

وأضافت معايعة “كنا نتحدث في الأيام الأخيرة من العام 2018 ان الرقم الإجمالي يمكنه أن يصل الى ثلاثة ملايين لكن المؤشرات والمعطيات بناء على الجهاز المركزي للإحصاء أكد أنه فاق ذلك بقليل ووصل إلى 3,049,753 مليون سائح زار فلسطين خلال العام 2018، وحوالي 1,605,754 مليون ليلة مبيت في الفنادق الفلسطينية، وهذا دلالة واضحة على الجهود الجبارة والمساعي الكبيرة من قبل الوزارة والقطاع السياحي الخاص على تضافر الجهود معا من أجل النهوض بالسياحة، وهو ما تحقق في الفترة الأخيرة على كافة الأوجه”.

وأشارت الى ان الطموح في العام الجاري ينصب على خلق حالة سياحية أفضل تتمثل في زيادة أعداد السياح، والذي من المتوقع أن يفوق عدد السياح للعام المنصرم، مؤكدة أن المؤشرات حتى هذه اللحظة تشير إلى أن هناك أعدادا أكبر من السياح سيصلون الى فلسطين ويقيمون فيها، ما يشكل ضرورة تكاتف الجهود للقيام بمزيد من الاستثمارات في القطاع السياحي، والذي يثبت يوما بعد يوم بأنه قطاع واعد وناجح في مجال الاستثمار، ويحقق عائدا مجزيا على حجم الاستثمار، محققا مقولة الرئيس بأن السياحة تعد نفط فلسطين.

وأعربت معايعة عن ارتياحها لسير الأمور نحو الاستمرار بالنهوض بالواقع السياحي خاصة من خلال القطاع السياحي الخاص الذي شكل حالة كبيرة، حيث كان على أهبة الاستعداد، مساهما وبشكل كبير في نقل الصورة الحقيقية عن فلسطين وشعب فلسطين، وما تمتلكه من مواقع سياحية وتاريخية واثرية ودينية.

وقالت: “استطعنا القيام بأشياء مميزة خلال الفترة الماضية، ورسالتنا تجسدت تحت عنوان (البقاء والوجود) وأكدنا للعالم أننا شعب فلسطيني موجود على أرضه منذ آلاف السنين وسيبقى، وتحقق من خلال كل النشاطات التي قمنا بها وأبرزنا فلسطين بشكل كبير، وما تم أيضا من توزيعه على السياح الذين دخلوا وأقاموا في الأراضي الفلسطينية وهذا ما تحقق، إضافة إلى المشاركة الشعبية الكبيرة في إنجاح احتفالات أعياد الميلاد الثلاثة.