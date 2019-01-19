"واتساب" يتيح إرسال رسالة نصية دون الحاجة لكتابتها

وطن- وكالات: أدخلت واتساب طريقة جديدة لإرسال الرسائل النصية دون الاضطرار إلى كتابتها فعليا، وتسمى الميزة الجديدة "ديكتايشن" (Dictation)، حيث تتيح للمستخدم تحويل رسالته الصوتية المسجلة من ميكروفون الهاتف إلى نص مكتوب.

ويأتي تطوير هذه الميزة نتيجة صعوبة إرسال الرسائل النصية الطويلة، كما أن الرسائل الصوتية قد لا تكون ملائمة في جميع الأحوال والأماكن للاستماع إليها.

وهذا ما دفع شركة واتساب إلى إضافة ميزة "ديكتايشن" التي تحول الكلمات المنطوقة إلى نص مكتوب.

وأضافت واتساب هذه الميزة في آخر تحديث لتطبيقها، وهي متوفرة في كل من نظامي التشغيل أندرويد وأي أو أس.

ويمكن العثور على هذه الميزة عبر رمز الميكروفون الأسود، الذي يوجد في أعلى اليمين من لوحة الكتابة في أجهزة أندرويد (وليس بجانب رمز الدردشة الذي يعتمد في الرسائل الصوتية)، أما في أجهزة آيفون فسيجد المستخدمون الميكروفون بجوار مفتاح المسافة في لوحة الكتابة.

وفي حال أردت كتابة فاصلة أو علامة استفهام أو نقطة أو غيرها من علامات التنقيط، فعليك نطق "فاصلة" أو "علامة استفهام" وغيرها بصوت مرتفع.

وبمجرد الانتهاء من الرسالة، بالإمكان قراءتها قبل إرسالها.

تظهر النصوص باللغة المستعملة، وإذا كان الكلام باللغة العربية فإذا قلت

"سلام" بالعربي فسوف تظهر "سلام" في الرسالة.

المصدر: الجزيرة نت