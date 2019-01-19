المكسيك: 66 قتيلا وعشرات الجرحى في انفجار أنبوب نفطي

وطن- وكالات: قضى ما لا يقل عن 66 شخصا وأصيب نحو سبعين آخرين في حريق نشب الجمعة بسبب انفجار أنبوب نفطي في ولاية هيدالغو المكسيكية، وفقا لما صرح به السبت عمر فياض حاكم الولاية. وأشار فياض إلى الاشتباه في وقوع أعمال تخريب في الأنبوب النفطي ما أدى إلى انفجاره. وتعاني المكسيك من أزمة كبيرة بسبب سرقة النفط وبيعه في السوق السوداء.

وأظهرت لقطات بثها التلفزيون المكسيكي ألسنة اللهب تتصاعد إلى السماء، وقبل منتصف الليل الجمعة بقليل، قال وزير الأمن العام ألفونسو دورازو إن الحريق قد تم إخماده وإن الحكومة ستحتاج إلى وقت لتحديد عدد القتلى النهائي.

كان الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور قد بدأ حملة كبيرة للقضاء على ظاهرة تفشي سرقة الوقود التي قالت الحكومة إنها كلفت البلاد أكثر من ثلاثة مليارات دولار العام الماضي.

وعبر الرئيس المكسيكي عن قلقه على تويتر وقال إنه يريد من "الحكومة بأكملها" مساعدة الناس في موقع الحادث.

ويعد الحادث واحدا من أسوأ تلك الحوادث في التاريخ الحديث في بلد تعرضت شبكة خطوط أنابيب النفط والغاز فيه للمئات من عمليات التخريب بغرض السرقة.

وقال فياض على تويتر "أدعو الناس كلها إلى عدم التورط في سرقة الوقود... بصرف النظر عن أنها غير قانونية فهي تعرض حياتكم وحياة عائلتكم للخطر".

المصدر: فرانس24/ رويترز