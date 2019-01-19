بالفيديو| عشائر الخليل لـوطن: على الرئيس إقالة الحكومة وتعيين رئيس وزراء من الخليل

الخليل- وطن: طالب زيدان الجعبري، رجل الإصلاح وممثل عشائر الخليل الرئيس محمود عباس ، بإقالة الحكومة، وتعيين رئيس وزراء من الخليل، وذلك خلال حديث مباشر مع وطن.

وقال زيدان رداً على تصريحات وزير الحكم المحلي حسين الأعرج ضد ممثلي حراك الضمان في الخليل، إنه يتوجب على الحكومة إقالة الأعرج من منصبه فوراً.

وشدد باسم عشائر الخليل رفضهم لقانون الضمان الاجتماعي ومطالبتهم باسقاطه، ودعا لمواصلة التصدي لكل المؤامرات وصفقة القرن التي تواجهها القضية الفلسطينية، والالتفات الى مطالب الشارع الفلسطيني.