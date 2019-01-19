فتح جنين بين المبايعة والإدانه لتصريحات الأعرج

جنين- وطن- رولا حسنين: في خطوة تناقض تماماً ما تم الاعلان عنه من موقف حركة فتح، من تصريحات الوزير حسين الأعرج الأخيرة، والتي أساء فيها لحراك الضمان الاجتماعي في الخليل، انتشرت صور حول زيارة قام بها وفد من حركة فتح في جنين للوزير الأعرج، معربين عن تضامنهم معه!.

الموقف الرسمي لحركة فتح جاء على لسان رئيس المكتب الإعلامي في مفوضية التعبئة والتنظيم التابع للحركة منير الجاغوب في تصريحات خاصة لـ وطن، والذي طالب فيه بإقالة الأعرج، مؤكداً على ضرورة اعتذاره عن تصريحاته المتعلقة بالناشطين في حراك الضمان في الخليل، واصفاً أن ما تحدث به الأعرج خارج عن لغة الحوار. وللاطلاع على الخبر اضغط هنا

وطن تحدثت مع علاء الدين السعدي أحد كوادر حركة فتح في جنين، والذي نشر صور وفد فتح خلال زيارة الأعرج، مساء اليوم السبت، وتحدثت إليه، وأكد بدوره على أن هذه الخطوة جاءت في سياق "مبايعة حسين الأعرج لوقفته الشجاعة والدفاع عن الرئيس محمود عباس والحكومة وبرامجها الداعمة للمواطن الفلسطيني"، مشيراً الى أن "الأعرج لم يسئ لسكان الخليل، إنما قصد شخصاً بعينه، على أنه يحرك عماله في مصانعة بالخليل لرفض الضمان".

وأضاف أن هذه الخطوة جاءت لأن التصريحات التي خرجت من الأعرج حول حراك الضمان، كانت خلال تواجده في ندوة بجنين.

أمين سر فتح في جنين لـوطن: السعدي يمثل نفسه ونحن ضد تصريحات الأعرج

موقف وخطوة يعارضها أمين سر إقليم فتح في جنين نور أبو الرب والذي قال لـ وطن، إن زيارة السعدي للأعرج تعبر عن موقفه الشخصي، ولا تعبر عن موقف حركة فتح، فهو مواطن عادي ليس بعضو هيئة إدارية في تنظيم جنين، ولا إقليم فتح في جنين.

وأضاف نحن في حركة فتح نرى أن الوزير حسين الأعرج أخطأ وخانه التعبير بما ورد على لسانه، وقلنا من البداية عليه أن يعتذر وقدم اعتذار، ونشعر بالارتياح لذلك ولتشكيل الحكومة لجنة تحقيق وزارية".

وتابع أبو الرب "نتمنى أن تخرج لجنة التحقيق بنتائج ايجابية، ونحن على ثقة بأن الحكومة ستقدم الإنصاف لكل من تمت الاساءة له".

وقال أبو الرب إن "لغة المخاطبة والعبارات يجب ان تكون منتقاة، خاصة من قبل المسؤولين والوزراء"، مضيفاً: نحن ضد ما ورد على لسان الاعرج، وقادة الحراك لهم حرية التعبير عن رأيهم بصراحة، ولا احد يستطيع أن يخوّن الاخر".

وأكد أن "حركة فتح تعتبر تصريح الاعرج منافياً لقيمنا ولعادتنا وتقاليدنا".

عضو ثوري فتح عبد الله كميل لـوطن: يجب محاسبة الأعرج على تصريحاته

وفي موقف آخر لحركة فتح حول رفضها لتصريحات الوزير الأعرج، قال عضو المجلس الثوري لحركة فتح عبد الله كميل خلال اتصال مع وطن، إنهم قد حذروا من عمليات التشكيك والتخوين للقائمين على حراك قانون الضمان الاجتماعي، مؤكداً على أن الحراك مارس حقه بالتظاهر بشكل قانوني وحضاري منضبط طيلة الفترة الماضية.

وتعقيبا على تصريحات وزير الحكم المحلي حسين الأعرج، قال كميل: "إن يخرج علينا أحد، أي كان، بتخوين هذا الحراك، هو أمر معيب ويجب أن يحاسب. فالخليل بلد مناضل كما رام الله ونابلس وطولكرم وجنين وكل المناطق الفلسطينية"، مطالبا بالتحقيق في ما جاء على لسان الأعرج ومحاسبته، وأشار الى أنه شاهد فيديو تصريحات الأعرج وأكد على أنه أخطأ.

وطالب كميل، الحكومة برد سريع على اعتبار أنه سيخفف من الأزمة، كما يجب أن يُدان ما قيل اذا ثبت خطأ الأعرج وتجاوزه.

وحول ما قاله الأعرج اعتبر اللواء كميل أن الوزير ليس "ضابط أمن وليس مسؤول أمن وليس قاضيا"، مضيفاً: "إذا كان الحديث عن فرد كما قيل، فلا يجوز التعميم. والامور الأمنية من اختصاص أجهزة الأمن وليس الأعرج. لذلك يجب أن يخضع الموضوع للفحص والتدقيق والمحاسبة".

وفيما يتعلق بطريقة الحكومة والقائمين على مؤسسة الضمان في الدفاع عن قانون "الضمان"، قال كميل إن انفجار الأوضاع تتحمل مسؤوليته الحكومة حيث تواصل الخطأ في التعامل مع قانون الضمان، معتبراً أنه ليس عيباً التراجع عن اقرار هذا القانون.

أمين سر فتح وسط الخليل: لن نقبل بأقلّ من إقالة الأعرج

أمين سر حركة فتح في اقليم وسط الخليل عماد خرواط، شدد على أنهم لن يسمحوا لأحد بالإساءة للخليل وابنائها..

واشار الى أنهم ابلغوا مكتب الرئاسة ورئاسة الوزراء بأنهم لا يقبلون رداً على تصريحات الأعرج إلا إقالته من منصبه كوزير، والاعتذار عما بدر منه.

ووصف خرواط الأعرج "بالتافه في حديثه وفي تصرفاته ولا يمثل محافظة جنين وبلدة ميثلون التي جاء منها".

وشدد بأن "حركة فتح في الخليل لن تقبل بأية تبريرات سيسوقها هذا الوزير او اي وزير فيم صدر من تصريحات ولن تقبل الحركة بإستقالته من الوزارة ليتسلم وزارة اخرى ولن نقبل بأي تطاول على اصغر شبل من اشبال الخليل ورجالاتها".

كما وقرر رئيس الوزراء رامي الحمدالله، اليوم السبت، تشكيل لجنة تحقيق وزارية للوقوف على حيثيات تصريحات وزير الحكم المحلي حسين الأعرج المتصلة بحراك الضمان الاجتماعي. وولاطلاع على الخبر اضغط هنا

وكانت عشائر الخليل، طالبت مساء اليوم باقالة الأعرج، وكذلك الحكومة وتعيين رئيس وزراء من الخليل، رداً على تصريحات الوزير. للاطلاع على الخبر اضغط هنا