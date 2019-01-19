بحضور 400 مهندس ومهندسة من الشباب.. نقابة المهندسين تنظم "منصة المهندس"

الخليل- وطن: نظمت نقابة المهندسين – مركز القدس وبجهود لجنة المهندس الشاب وبرعاية من شركة الإتصالات الفلسطينية "بالتل" فعاليات منصة المهندس يوم أمس الجمعة 18-1-2019 في فندق Oasis في اريحا، والتي تقام للمرة الأولى وتهدف لتعزيز تواصل المهندسين الشباب وخلق منصة لإيصال صوت المهندسين الى مجلس النقابة، ومناقشة قضاياهم ومشاكلهم.

وبحضور نقيب المهندسين أ.د.جلال الدبيك وأعضاء مجلس النقابة ومحافظ اريحا جهاد ابو العسل وممثلي عن المؤسسات الوطنية والرسمية في المحافظة، وممثل عن شركة الإتصلات الفلسطينية وبمشاركة حولي 400 مهندسة ومهندسة معظمهم من الشباب، إستمرت فعاليات المنصة من الساعة التاسعة صباحاً حتى الخامسة مساءً، تخللها العديد من الفقرات المنوعة.

وقال الدبيك أن النقابة تعمل بكامل طاقتها وجميع طواقمها لرفع مكانة المهندس الفلسطيني وتحقيق أفضل بيئة عمل مناسبة لهم، وتحدث الدبيك عن إطلاق الخطة الإستراتيجية للنقابة، وعن مساعي النقابة لتعزيز التواصل مع المهندسين اينما كانوا حيث قال الدبيك أن النقابة خصصت مجموعة من البرامج الإعلامية لتعزيز التواصل مع المهندسين وإيصال قضاياهم ومشاكلهم الى مجلس النقابة.

وأكد الدبيك على دعم النقابة المطلق للشباب والأنشطة التي تهدف لتعزيز تواصل المهندسين مع بعضهم لبحث قضاياهم المشتركة.

وتحدث ممثل شركة الإتصالات الفلسطينية "بالتل" ورئيس لجنة فرع رام الله والبيرة في النقابة م.اسامه طه والذي قدم عرضاً اوضح فيه الدور الريادي الذي تقوم به شركة الإتصالات على صعيد الوطن، وتخلل العرض ابرز إنجازات الشركة، كما تناول موضوع التمديدات الداخلية للإنترنت.

وتحدثت م.الاء زلوم منسقة لجنة المهندس الشاب عن فكرة منصة المهندس وأهدافها والضرورة الملحة لتعزيز التواصل مع الشباب وبحث مشاكلهم خصوصاً في ظل الأوضاع الصعبة التي يعشيها المهندسين الشباب في فلسطين، وأكدت على ان الشباب هم أساس اي تغير ونهوض في الوطن، وأضافت زلوم أن المنصة تهدف للخروج بتوصيات ومحاور يستفاد منها في ملتقى المهندسين الشباب الثاني والذي سيقام في الفترة القادمة، كما أعلنت زلوم عن إنطلاق مسابقة النقيب الشاب، والتي سيعلن عن كافة تفاصيلها قريباً.

وتخلل اللقاء عدد من الفقرات المنوعة ومنها حلقة حوار مع مجلس النقابة حيث قدم المهندسين أسئلتهم وإقتراحاتهم للمجلس، والذي بدوره قام بالإجابة على كافة الأسئلة والتي تنوعت ما بين واقع الهندسة والعمل النقابي والضمان الإجتماعي والعديد من القضايا المتعلقة بعمل النقابة.

وتم تكريم أعضاء لجنة المهندس الشاب السابقة، حيث تم تقديم دروع شكر لهم على جهودهم المميزة خلال الدورة السابقة.

كما قدم المهندسان جعفر حجير و محمود العامور فقرات بعنوان مهارات تقنية للمهندسين وخدمات Google السحابية، كما تخلل اللقاء فقرة مسابقات ثقافية منوعة قدمها ليث سلطان و احمد عثمان وغدير فحماوي تم خلالها توزيع الجوائز.

وإستلم عرافة الحفل كل من م.خليل جلايطة وم. انهار أبو قذيلة

وشارك أعضاء لجنة المهندس الشاب وهم م.فادي ادعيس، م. حسين ابو صبحة، م.معتصم عبد اللطيف، م.معاذ شقير، م.رانية ابو عياش، م.محمد المصري بدور مميز في نجاح الفعاليات.