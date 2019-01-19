ردا على تصريحات الأعرج لوطن.. البرغوثي ودرعاوي لوطن: رفض الأعرج الخضوع للمحاسبة يكشف عن فهم خطير للسلطة بوصفها كأنها "شركة مساهمة محدودة"

رام الله- وطن: قال مدير المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة" ابراهيم البرغوثي لـوطن، إن ما نسب لوزير الحكم المحلي حسين الاعرج من عدم خضوعه للمحاسبة من قبل أي جهة أو اي شخص، بوصفه مؤسساً للسلطة يكشف عن فهم خطير للسلطة بوصفها كأنها "شركة مساهمة محدودة"، وليست مشروعاً وطنياً او خطوة باتجاه تحقيق استقلال وطني.

وأضاف البرغوثي: الأخطر من ذلك أن هذه السلطة وفقاً لهذا التفسير تميز ما بين مؤسسيها الذين يعتبرون انفسهم مالكين للوطن وللشعب والقضية، وان الشعب بعموم مواطنيه ليسوا اكثر من رعاة واجراء وابتلاء على حد وصفه ، بعدما قال "رضينا في الهم والهم ما رضي فينا".

وقال البرغوثي: هذا الفهم وهذه الرؤية وصدورها عن شخص مسؤول تولى قبل أن يكون وزيراً مناصب عدة ابرزها محافظ الخليل سابقاً، يستدعي وقفة على مجمل النهج وعلى الحكومة بدلاً من أن تقرر تشكيل لجنة تحقيق للوقوف على ما نسب اليه من تصريحات، وصف فيها الحراك المجتمعي العريض المعارض لقرار بقانون الضمان الاجتماعي بأن قياداته مستوطنين في كريات اربع، وتبعها بتأكيد أنه لا يقبل المراجعة والمساءلة والمحاكمة عليها أن تقيله على الفور، او أن توقفه عن العمل وتشكل لجنة تحقيق مستقلة ومهنية لتقرر مصيره على الصعيد الإداري والمساءلة الجزائية والتعويض بوصف أن ما ارتكبه يتجاوز حرية الرأي والتعبير ليصل الى مستوى القذف والتحقير لشعب بأكمله.

ورأى البرغوثي أن "هذه التصريحات خطيرة للغاية ويجب ألا تمر بدون مساءلة، وقد توصلنا لحالة من الانهيار القيمي والاجتماعي، وهو الطريق الموصل حتما الى الانهيار".

وأعرب عن أمله "الا تكون مثل هذه المفاهيم تسكن في وجدان اخرين من اصحاب القرار".

من جانبه، قال عضو مجلس نقابة المحامين داود درعاوي لـوطن، ان هذه التصريحات تأتي في سياق متصل بحالة النظام السياسي القائم ووحدانية السلطتين في الضفة وغزة.

وأضاف درعاوي " في ظل غياب التشريعي وغياب من يمنح الثقة لمثل هؤلاء الوزراء بالتأكيد أنه سينحني في مثل هذا المنحى وينظر الى السلطة ليس أكثر من مشروع او شركة مساهمة بوصفه عضوا مؤسسا فيها، وبالتالي ينظر الى السلطة من منظور الملكية وهذا يجعله في شعور انه يعلو على الجماهير والناس".

وكان الأعرج قال لـوطن، في وقت سابق اليوم " انا جزء من هذه الحكومة اتحدث باسم الحكومة واسم القيادة الفلسطينية، اذا انا اخطأت انا احاسب نفسي ولا اقبل اي انسان ان يحاسبني، اذا اخطأت او تخليت عن مسؤولياتي او عن صلاحياتي او عملي لا أقبل ان اكون جزءًا من الحكومة انا لي تاريخي ونضالي، انا مؤسس في هذه السلطة، بالتالي انا لا اقبل الا ان اكون عنصرا ايجابيًا، واذا الامر يتعلق بوجودي في هذه الحكومة فلتبق الحكومة والضمان الاجتماعي ولتبق السلطة الوطنية وليس الامر مسألة حسين الاعرج".