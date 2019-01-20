فيديو| في تصريح جديد للأعرج: أنا من مؤسسي السلطة وأحمل المسؤولية لكل من أساء لي

جنين- وطن: أكد الوزير حسين الأعرج، مساء السبت، أنه تناول موضوع حراك الضمان الاجتماعي خلال ندوة له في جنين.

وقال: "ما زلتُ أكد على كلامي الذي ذكرته فيه أنه وللأسف يوجد شخص لم أفضل ذكر اسمه حينها يحرك الشارع ضد الضمان في الخليل، وكان سابقاً قد تعدى على الرئيس ورئيس الوزراء بطريقة غير مقبولة".

وأضاف: أنا لم أوجه أي إساءة لأهل الخليل. كما أني تحدثت له بصراحة: إني أعتذر إذا أسيء فهمي أو تم تحوير كلامي بطريقة تسيء لأي شخص في الخليل.

وحمّل الأعرج، المسؤولية لكل مَن أساء له، على اعتباره "شخص مؤسس السلطة الفلسطينية، وحقق انجازات"، وفق قوله.

وكان الوزير الأعرج وصف محركي حراك الضمان الاجتماعي في الخليل هم سكان "مستوطنة كريات اربع".