أحدث إصدارات "آبل" ستطرح في بالأسواق بهذا الموعد

وطن: تخطط شركة "آبل" لطرح جهاز آيباد ميني من الجيل الخامس iPad mini 5 والجيل السابع من جهاز آيباد iPad في النصف الأول من هذا العام، وذلك وفقاً لتقرير جديد صادر عن DigiTimes، والذي يستشهد بمصادر سلسلة التوريد التايوانية.

وكانت الشائعات الصادرة في الآونة الأخيرة تتحدث عن إمكانية طرح جهاز آيباد ميني جديد في أواخر العام الماضي، بحيث تستكمل "آبل" تطوير وترقية جهاز 4 iPad mini بعد مرور عدة سنوات على إطلاقه وعدم وجود إصدار أحدث.

ومن المتوقع أن تستخدم الأجهزة الجديدة شاشات تعمل باللمس مطورة من قبل شركتي General Interface Solution و TPK Holding التايوانية، بالإضافة إلى شركة O-film Tech الصينية.

وظهرت سلسلة آيباد ميني iPad mini من "آبل" لأول مرة كأجهزة حواسيب لوحية بأسعار مقبولة، وتوفرت في البداية بشاشات من قياس 7.9 إنش بسعر 329 دولارا أميركيا، وانخفضت التكلفة في وقت لاحق إلى 299 دولارا أميركيا.

وكانت حواسيب iPad mini أفضل خيار للأطفال وأقرب شيء إلى أجهزة الفابليت من آبل المقدمة من دون تطبيق الهاتف القياسي، وكشفت شركة "آبل" النقاب عن جهاز آيباد ميني 4 في شهر سبتمبر 2015 مع شاشة بقياس 7.9 إنش بدقة 2048×1936 بيكسل والجيل الثاني من معالج A8.

وركزت "آبل" المزيد من اهتمامها في السنوات الأخيرة على تطوير وتسويق جهاز آيباد بقياس 9.7 إنش، وشهد هذا الطراز تحديثات مستمرة عبر إصدار الجيل الخامس والسادس بتكلفة تبدأ من 329 دولارا أميركيا، بينما يباع جهاز iPad mini 4 حالياً بسعر 399 دولارا أميركيا.

وحصل الجيل السادس من جهاز آيباد الصادر في العام الماضي على تحديث يتمثل بترقية وحدة المعالجة المركزية ودعم لقلم "آبل" الإلكتروني Apple Pencil دون إدخال تغييرات على الهيكل أو الميزات الرئيسية الأخرى.

تجدر الإشارة إلى أنه لا يتوفر في الوقت الحالي معلومات حول المواصفات والمزايا الخاصة بطرازات آيباد القادمة، إلا أن إحدى الشائعات السابقة أشارت إلى أن جهاز iPad mini 5 قد يأتي مع كاميرا مزدوجة ويتضمن مقبساً لسماعة الرأس.