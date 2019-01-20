الاحتلال يسلم عائلة الاسير عاصم البرغوثي اخطارا لهدم منزله

رام الله- وطن: سلمت قوات الاحتلال، صباح اليوم الاحد، والدة الاسير عاصم البرغوثي اخطارا هدم لمنزله في بلدة كوبر شمال غرب رام الله، وفق ما افادت به مصادر من العائلة لـ وطن.

وتتهم سلطات الاحتلال الأسير عاصم البرغوثي، بتنفيذ عملية إطلاق النار قرب مستوطنة "جفعات اساف" شرق رام الله، بعد اغتيال شقيقه صالح بيوم واحد.

وطاردت قوات الاحتلال عاصم البرغوثي لنحو شهر، قبل أن يتم اعتقاله قبل نحو أسبوعين في قرية أبو شخيدم شمال غرب رام الله، ولا زال يتعرض لتحقيق قاس، وفق نادي الاسير.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت والد عاصم وشقيقه عاصف عقب استشهاد نجلهم صالح البرغوثي في بلدة سردا بعد ان اتهمته بتنفيذ عملية عوفرا، وحولتهما للتحقيق ثم حولتهما للاعتقال الإداري.