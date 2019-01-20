"جوجل" يحتفل بذكرى ميلاد الرسام السوري لؤي كيالي الـ 85

وطن: تحتفل "جوجل" اليوم بتغيير شعارها إلى شعار ذكرى ميلاد الرسام السوري لؤي كيالي الـ 85.

وكيالي مواليد 20 كانون الثاني عام 1934 م، وهو فنان تشكيلي من سوريا، ولد في مدينة حلب السورية، وقد ظهرت أولى لوحاته بالرسم عام 1952 م بمدرسة التجهيز بحلب، وقد كانت له مسيرة فنية طوال حياته، حيث توفي في 26 كانون الأول عام 1978 م.

وقد وصف الرسام لؤي كيالي بصفات عديدة منها رسام الألم الصامت، وكذلك فنان الحزن النبيل، ووصف مبدع الجمال الحزين الهادئ، حيث ابدع في رسم اللوحات الزيتية بأشكالها التي تحوي على الطبيعة الصامتة والمعاناة الإنسانية.

درس الفنان التشكيلي لؤي كيالي الحقوق، ثم تركها وعمل كاتب في المعتمدية العسكرية، ولموهبته في الرسم تغير مجرى حياته:

فقد شارك في معرض جامعي وفاز بالجائزة الثانية

ثم فاز بمسابقة أقامتها وزارة المعارف، وكانت الجائزة له بأن أوفدته وزارة المعارف السورية إلى إيطاليا لدراسة الرسم في أكاديمية الفنون الجميلة في روما بقسم الزخرفة

وبعد تخرجه عمل مدرس للتربية الفنية في المدارس الثانوية

ثم انتقل للتدريس في المعهد العالي للفنون الجميلة

المعارض الفنية التي أقامها:

أقام معرضه الشخصي في 30 تشرين الأول عام 1956 في صالة لافونتانيللا، وحصل على الجائزة الثانية في مسابقة ألاتري

أقام معرضه الثاني في 17 تشرين الأول عام 1956 في صالة المعارض في روما

أقام معرضه الثالث في صالة الفن الحديث العالمي في دمشق واحتوى على عدد (30) لوحة رسمية و (28) لوحة زيتية

ومعرضة الرابع أقامة في في صالة الفن الحديث العالمي في دمشق من عام 1962

والمعرض الخامس في صالة كايرولا (Cairola) في ميلانو عام 1964

أما معرضه السادس فأقامه في صالة الكاربينيه ll Carpine في روما

حتى وصل إلى معرضه الثاني عشر الذي أقامه في صالة الشعب للفنون الجميلة برعاية وزارة الثقافة