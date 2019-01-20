الاونروا لوطن: لم يتم اخبارنا بقرار الاحتلال اغلاق منشآتنا في القدس

رام الله- وطن: قال الناطق الرسمي باسم الأونروا سامي مشعشع، لـوطن أنه لم يتم اخبار الأونروا رسميا بقرار حكومة الاحتلال اغلاق منشأت الوكالة التي تديرها بالقدس تحديداً المدارس.

وأشار مشعشع الى وجود محاولات سابقة في العام الماضي للتأثير على عمل الاونروا وعرقلته ومحاولات اغلاق المنشآت في البلدة القديمة وشعفاط، ولكن هذه المحاولات لم تنجح ولن تنجح، لان الوكالة ما زالت باقية وستستمر بتقديم خدماتها بالقدس.

وأوضح مشعشع ان هناك 6 مدارس تابعة للوكالة في صور باهر، سلوان، وادي الجوز، ومخيم شعفاط، بالاضافة الى مركز صحي كبير في البلدة القديمة في القدس.

وأشار الى أن الأونروا تقدم خدماتها وتشرف على منشآتها فى القدس الشرقية منذ العام 1950 ضمن الولاية الممنوحة لها من الجمعية العمومية للأمم المتحدة.

وكانت وسائل اعلام عبرية كشفت عن قرار إسرائيلي يقضي بإنهاء عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في شرق مدينة القدس المحتلة.

وأشارت القناة الثانية العبرية إلى أن اجتماعا موسعا عقد مؤخرا في ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو برئاسة مستشار الأمن القومي مئير بن شبات، وتقرر في نهايته عدم منح مدارس أونروا تصاريح العمل داخل المدينة خلال السنة الجارية، تمهيدا لتحويل المدارس إلى حكومية وإنهاء عمل الأونروا تماما في القدس.