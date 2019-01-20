ليبرمان: العمادي يصل لغزة اليوم لتحويل الأموال لحركة حماس

وطن: وجه وزير الحرب "الإسرائيلي" الأسبق أفيغدور ليبرمان انتقادات للحكومة "الإسرائيلية" بما يتعلق بتحويل الأموال القطرية لقطاع غزة.

وكتب ليبرمان على صفحته على "فيس بوك": تحويل الأموال القطرية لغزة خنوع لحركة "حماس". حسب وصقه

وأضاف: بنيامين نتنياهو توجه الليلة الماضية لتشاد ووصل بدلاً منه لـ"إسرائيل" المبعوث القطري العمادي وبحوزته 15 مليون دولار نقداً سيتم تحويلها لحماس.

وحسب موقع 0404، فمن المتوقع أن يتم تحويل الدفعة الثالثة من الأموال القطرية اليوم، أو غداً لغزة وهذا الأمر استمراراً لعملية خنوع "إسرائيل" لحماس وسفر نتنياهو لتشاد أو لأي دولة افريقية لن يغطي على تحويل الأموال القطرية لحماس.

وكانت مصادر عبرية، قد قالت أن الاحتلال "الإسرائيلي" ان إدخال أموال المنحة القطرية (الدفعة الثالثة) لقطاع غزة سيكون مطلع الأسبوع القادم شريطة أن يسود الهدوء في يوم الجمعة المقبلة قرب السياج العازل، وفقاً لقناة كان الإسرائيلية.

ووضع الاحتلال شرط عدم وقوع أعمال ميدانية يوم الجمعة المقبلة مقابل إدخال أموال المنحة القطرية.