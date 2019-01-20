الصحة: زيادة ملحوظة في معدل الاشغال في شبكة المستشفيات الحكومية وفي نسبة المؤمَّنين

رام الله- وطن: أفادت وزارة الصحة بأن معدّل نسبة الإشغال في شبكة المستشفيات الحكومية خلال عام 2018 بلغ ما يزيد على 120%، أي أكثر بـ20% عمّا كان عليه في عام 2017، كما ارتفعت نسبة المؤمَّنين خلال 2018 بنحو 15% مقارنة بعام 2017، وهذا يدلل على زيادة ثقة المواطن بمراكز علاجنا الحكومية.

وأضافت الوزارة في بيان صحفي، اليوم الأحد، ان شبكة المستشفيات الحكومية تقدم للمواطنين مختلف خدمات العلاج، والتي تم إدخال واستحداث العشرات منها خلال السنوات الخمس الماضية، الأمر الذي رفع نسبة إقبال المواطنين على مراكز العلاج الحكومية، لا سيما في ظل افتتاح واستحداث عشرات الأقسام داخل المستشفيات الحكوميّة.

وأشارت إلى أن العلاج المقدّم للمواطن الفلسطيني داخل شبكة المستشفيات الحكومية، يضاهي ما تقدّمه العديد من دول المنطقة، وذلك بشهادة منظمة الصحة العالمية، كما أن برنامج التطعيم الحكومي في فلسطين يمثّلُ نموذجا يحتذى به لكثير من البلدان، وانخفاض معدّل وفيات الأمهات والأطفال بشكل واضح.

وذكرت الوزارة أن وجود مختلف خدمات العلاج داخل شبكة المستشفيات الحكومية يوفّر على المواطن الفلسطيني المال والجهد ومتاعب الانتظار والسفر للعلاج.

وتستقطب وزارة الصحة سنويا العديد من الإخصائيين الفلسطينيين المهرة الذين كانوا يعملون في مستشفيات داخل أراضي عام 1948، حيث يجرون عمليات نوعية ونادرة، مثل: الأعصاب المعقدة، والقلب المفتوح للأطفال، وزراعة الكلى، والعديد من عمليات زراعة المفاصل المختلفة، وغيرها.

وأكدت أنها تمضي قدما، يوما بعد يوم في تحقيق هدفها بتوطين العلاج داخل مراكز العلاج في الوطن، بما لا يؤثر على صحة المواطن، بل وتوفير أفضل خدمات العلاج الممكنة.

كما تعمل على بناء مراكز علاج لتخفيف الضغط وإدخال خدمات علاج جديدة، حيث يجري العمل على بناء مستشفى الرئيس محمود عباس في حلحول ومستشفى دورا الحكومي، والتي ستبدأ باستقبال المرضى نهاية العام المقبل، ما يرفع عدد المستشفيات الحكومية في محافظة الخليل إلى 5 مستشفيات، والمستشفى الهندي في بيت لحم، ويجري العمل على إعداد المخططات الهندسية لمستشفى تخصصي في المنطقية الشرقية بنابلس، كما هو الحال لإنشاء مستشفى لإعادة التأهيل في قباطية بجنين، وهذا سيخفف الكثير من الضغط على المستشفيات القائمة.

كما تعمل على استحداث الأقسام، واستقطاب نخبة الأطباء، وتوفير الأجهزة والمعدات الطبية الحديثة.