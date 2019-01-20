نتنياهو: زيارتي لتشاد اختراق تاريخي

وطن: وصف رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو الزيارة التي سيقوم بها اليوم الأحد لتشاد بأنها "حدث تاريخي"، واعتبر أن هذه الزيارة "تندرج ضمن الثورة التي نقوم بها في العالم العربي والمسلم والتي وعدت بإنجازها".

وقال نتنياهو قبل أن يغادر الى تشاد إن هذه الزيارة "إلى بلد مسلم كبير جدا له حدود مع ليبيا والسودان تشكل حدثا تاريخيا".

وأضاف أن زيارته لتشاد ستكون فرصة لإعلان "أنباء هامة"، في إشارة إلى احتمال معاودة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين المقطوعة منذ 1972.

وتأتي هذه الزيارة التي تستمر يوما واحدا وهي الأولى لرئيس وزراء إسرائيلي إلى تشاد، بعد أن قام الرئيس التشادي إدريس ديبي بزيارة إسرائيل في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وأعلن نتنياهو حينها أنه يعتزم استئناف العلاقات الدبلوماسية مع تشاد، البلد البالغ عدد سكانه 15 مليون نسمة، خلال زيارة إلى نجامينا قريبا.

من جهتها، قالت القناة 12 في التلفزيون الإسرائيلي إن نتنياهو سيعرض على ديبي المساعدة في حماية حدود تشاد مع ليبيا، والمساعدة في منع تسلل مسلحين ورجحت القناة أن يكون التوافق إيجابيا في هذه القضية.