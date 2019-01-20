تنقل 4737 مواطنًا ومنع أخر عبر معبر الكرامة

اريحا - وطن: أفادت الإدارة العامة للمعابر والحدود الأحد بأن 4737 مسافرًا تنقلوا في كلا الاتجاهين من معبر الكرامة مع الجانب الأردني يوم السبت، فيما منع الاحتلال مواطنًا من السفر بحجة المنع الأمني.

وذكرت الإدارة العامة في بيان صحفي أن عدد المغادرين بلغ 1318مسافرًا والقادمين 3419 مسافرًا، فيما أعاد الاحتلال مواطنًا.

ومن المقرر أن يعمل معبر الكرامة اليوم الموافق من الساعة السابعة والنصف صباحاً وحتى الساعة التاسعة والنصف مساء ً في كلا الاتجاهين، فيما يستمر دخول المعتمرين العائدين إلى الضفة الغربية من الديار الحجازية بعد أداء مناسك العمرة.