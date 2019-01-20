اتحاد شركات التأمين لـوطن: 6 مستشفيات فقط من اصل 23 ترفض التعامل ببطاقة التأمين

رام الله- وطن: أعلن الاتحاد الفلسطيني لشركات التأمين، عن رفض 6 مستشفيات خاصة التعامل ببطاقات التأمين الصحية منذ بداية العام.

وقال رئيس اتحاد شركات التأمين أنور الشنطي لـ وطن، إن ست مستشفيات من اصل 23 مستشفى خاص ترفض استقبال المرضى حملة بطاقات التأمين الصحي الصادرة عن شركات التأمين وتمتنع عن استقبال مصابي حوادث السير والعمال منذ بداية العام.

واوضح الشنطي ان المستشفيات هي :

1- المستشفى العربي التخصصي – نابلس.

2- مستشفى نابلس التخصصي – نابلس.

3- المستشفى الإنجيلي العربي – نابلس.

4- مستشفى النجاح الوطني الجامعي – نابلس.

5- مستشفى الاتحاد النسائي العربي– نابلس.

6- المستشفى الاستشاري العربي – رام الله.

وقال الاتحاد الفلسطيني لشركات التأمين في بيان وصل وطن نسخة عنه، انه حرصًا من الاتحاد وشركات التأمين الأعضاء على مؤمنيها وحملة وثائقها وحرصاً على تقديم العلاج اللازم لهم بالسرعة الممكنة فأننا نعلن لحملة وثائق التأمين الصادرة عن شركات التأمين بالتوجه للمستشفيات الأخرى، مع الاحتفاظ بحق شركات التأمين بالمساءلة القانونية للمستشفيات اعلاه.

ورفض رئيس اتحاد المستشفيات الخاصة ياسر أبو صفية التعقيب لـ وطن على اعلان اتحاد التأمين، واكتفى بالقول: "لاتعليق ولا اريد ان ادخل في مهاترات اعلامية، نحن مستشفيات نقدم خدمة ومن يحب ان يشتري الخدمة منا كما يحب".

يشار الى ان اتحاد المستشفيات الخاصة والأهلية في الضفة الغربية، أعلن يوم 31كانون اول /ديسمبر الماضي، عدم قبوله التغطيات والبطاقات التأمينية الصادرة عن شركات التأمين، بسبب خلافات مالية وإجرائية مع اتحاد شركات التأمين، ما يعني أن المواطن سيدفع مقابل الخدمة العلاجية التي سيتلقاها رغم دفعه المسبق لشركات التأمين أيضاً.

وكان الاتحاد الفلسطيني لشركات التأمين اصدر بيانا قبل 10 ايام اعلن فيه إن الحوار المستفيض الذي جرى مع اتحاد المستشفيات برعاية كل من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية والهيئة المستقلة لحقوق الانسان تم خلاله مناقشة جميع النقاط الخلافية والقضايا العالقة بين جميع الأطراف، وتم التوافق على عدد من النقاط الخلافية، في حين نفى اتحاد المستشفيات اوطن انذاك صحة ذلك (للاطلاع اضغط هنا)