فيديو.. اعتصام للعاملين في بلدية يطا أمام مجلس الوزراء ومطالبات بحل المجلس البلدي

وطن: نظم عشرات الموظفين والعاملين في بلدية يطا، الأحد، اعتصاما أمام مقر مجلس الوزراء برام الله، مطالبين بإقالة رئيس البلدية إبراهيم ابو زهرة، بدعوى تفرده برئاسة البلدية، وتهميشه لباقي العاملين.

وفي حديث لـوطن، قال خليل ابو عرام، المتحدث باسم نقابة العاملين في بلدية يطا، إن الوقفة الاحتجاجية تأتي ضمن سلسلة احتجاجات من عدة شهور، بسبب الوضع "السيء" في البلدية، والخلافات المتفاقمة داخل المجلس البلدي، بما يمس واقع الموظفين.

واتهم أبو عرام، رئيس البلدية، بأنه تعرض للموظفين بالسب والشتم والتطاول على الأعراض، إلى جانب تجميد صلاحيات الموظفين.

وأضاف أن الإدارة السيئة للبلدية تدفعها للانهيار، بخاصة أنها لم تعد قادرة على تأمين المصاريف التشغيلية.

بدوره، قال عبد العزيز ابو فنار المنسق الإعلامي لبلدية يطا، إن الوقفة تطالب بحل المجلس البلدي، لعدم وجود توافق وانسجام بينه وبين العاملين، كون رئيس البلدية يسحب صلاحيات كل الموظفين.

وحاولت وطن التواصل مع رئيس بلدية يطا إبراهيم ابو زهرة، للتعليق على مطالب المعتصمين، إلا أن سكرتاريا البلدية أبلغتنا أنه في اجتماع طارئ.