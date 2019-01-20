وطن في تغطية لانتخابات مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة جنين

جنين- وطن: انطلقت، اليوم الاحد، عملية الاقتراع لانتخاب مجلس ادارة غرف تجارة وصناعة جنين حيث يتنافس 29 مرشحاً على 13 مقعداً، وسط اقبال لافت من قبل الناخبين الذين يحق لهم الاقتراع.

وبينت اللجنة المركزية لإدارة انتخابات الغرف التجارية الصناعية، ان نسبة الاقبال على عملية الاقتراع خلال ساعتين من فتح مركز الاقتراع زادت عن 20%، متوقعة ان تترفع هذه النسبة خلال الساعات المقبلة.

يشار الى أن 2838 ناخبا يحق لهم ممارسة حقهم الانتخابي في عملية الاقتراع التي انطلقت في تمام الساعة التاسعة صباحا.