الاحتلال يوافق على إدخال الدفعة الثالثة من منحة قطر لغزة

وطن: قالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي الأحد، إن "إسرائيل وافقت على إدخال الدفعة الثالثة من المنحة القطرية لقطاع غزة"، وذلك في أعقاب مناقشات أجراها رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بهذا الخصوص.

وأشارت الإذاعة الإسرائيلية إلى أن "السفير القطري محمد العمادي سيصل إلى مطار اللد الأحد، حاملا معه الأموال لإدخالها إلى غزة".

وتشمل المنحة القطرية رواتب للموظفين ومساعدات لآلاف الخريجين والعمال وأسر شهداء وجرحى في قطاع غزة، وفق اتفاق لتثبيت وفق إطلاق النار المبرم عام 2014، بين فصائل المقاومة والاحتلال الإسرائيلي.

وكان نائب رئيس الدائرة السياسية لحركة حماس عصام الدعاليس قال في تغريدة نشرها بموقع "تويتر" إن "إعاقة الاحتلال لوصول المنحة القطرية إلى الآن، يعد تجاوزا لتفاهمات إنهاء حصار غزة التي رعاها الوسطاء"، مؤكدا أن "مسيرات العودة مستمرة وأدواتها باقية، ويمكن تطويرها واستخدامها بما يحقق مصالح شعبنا".